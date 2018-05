Her ses området omkring Vejlø, hvor der i følge kommunen og Gavnø Gods skal udlægges 120 hektar med solceller. Foto: Steen Knarberg

Eksperter fraråder solcellemark på Gavnø

Næstved - 24. maj 2018 kl. 16:57 Af Kim Palm

- Du kan godt tage ud i naturen og spise en medbragt madpakke i et landskab med vindmøller. Det kan du ikke i et solcelleanlæg. Her er naturen forsvundet.

Sådan lyder det fra seniorprojektleder i Fonden Teknologirådet, Søren Gram. Teknologirådet er en uafhængig instans, der rådgiver Folketinget i klima, energi- og miljøspørgsmål, og som sidste år på Christiansborg præsenterede resultaterne af et flerårigt forskningsprojekt samlet i rapporten Prioritering af Danmarks areal i fremtiden.

Her lyder anbefalingen til politikerne: Solcelleanlæg skal pryde langs motorveje og på tagrygge frem for på landets marker.

- Lige nu og helt kortsigtet er der flere penge for solcellebranchen i at klaske solceller ud på flade marker. Men teknologien er i rivende udvikling og det er kun et spørgsmål om tid, før solcellerne er så godt som usynlige og kan anbringes på hustage eller andre steder, hvor de ikke skæmmer omgivelserne. Derfor fraråder vi, at landbrugsland bliver udlagt til industriområder, siger Søren Gram.

Projektet på Gavnø er stort, men langtfra det største solcelleanlæg på tegnebrædtet herhjemme. Gavnø planlægger at udlægge 120 hektar med solceller i området omkring Basnæs, Rettestrup og Vejlø. Det vil ifølge baronesse Helle Reedtz-Thott kunne forsyne 50.000 husstande med strøm. Planerne på Bregentved Gods i nabokommunen Faxe er endnu større. Her har politikerne nikket ja til opførelse af et anlæg på 410 hektar.