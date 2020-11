Artiklen: Ekspert: Kun få gider at bygge svømmehal i Næstved

Næstved Kommune har gjort det klart, at den kommende svømmehal i byen skal have fire bassiner bygget i beton. Man ønsker ikke stålbassiner, som mange andre nye byggerier ellers har gjort brug af, og det kan vise sig at blive en stor ulempe, når der skal indhentes bud.