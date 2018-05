Det er der her charter, der er tale om.

Ekspert: Fantastisk markedsføring med nej til skattespekulanter

Næstved - 28. maj 2018 kl. 08:34 Af Anna C. Møhl

Der er en fantastisk god signalværdi i at undsige banditter.

Sådan siger markedsføringsekspert Mogens Birch-Larsen til Sjællandske.

Han synes, at Byrådet uden at betænke sig, skal underskrive charter for skattelyfri kommune.

- Jeg er sikker på, at Næstved Kommune kan bruge chartret som positiv markedsføring. Det er et varemærke i sig selv at sige, at vi ikke vil støtte dem, der opfører sig forkert. Næstved Kommune vil give et signal om, at man skal opføre sig ordentligt, siger Mogens Birch-Larsen, der har arbejde med markedsføring i 25 år.

Han mener, at man ved at sige fra over for virksomheder, der skjuler formuer i skattely, appelerer til den retskafne dansker.

- Når man ikke gør noget aktivt ved det, forsvinder der midler, som ellers var gået til velfærdsstaten. De banditter snyder, så samfundet ikke har penge til skoler og ældre, siger han.

Mogens Birch-Larsen har oplevet, hvordan et positivt signal kan skabe opmærksomhed om en sag.

Han er aktiv i veteranbevægelsen og oplevede forleden, at Royal Run med kronprinsen og 300 veteraner har givet stor opmærksomhed.