Eksklusive lejeboliger ramt af byggesjusk

En gruppe af lejere i Jakobs Have er langt fra tilfredse med forholdene i det eksklusive byggeri, som stod færdigt for knap et år siden.

Selv om lejerne i de i alt 42 boliger flyttede ind sidste sommer, så ligner området i Sct. Jørgens Park stadig en byggeplads. Det skyldes først og fremmest, at der har været fejl på de nye kloakker, hvilket ikke er helt nemt at udbedre, når der er bygget boliger oven på. Det er der dog ved at være styr på, men det har taget lang tid og har betydet meget gravearbejde mellem boligerne for at komme ned til brøndene.