Eksklusiv hyldest til gong

Den tyske Martin Blâse er inviteret til Næstved for at spille klang- og meditationskoncert som en hyldest til gong-universet. Bläse laver syngeskåle, klang-uroer og waterphones og leverer til hele verden. Hvert år vælger han et nyt tema for sine koncerter og har derefter et lille antal eksklusive optrædender.