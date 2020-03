Ejere efter konkursen: Vi ser fremad

En ting er, at der er lukket og slukket i butikken på Rugvænget 7, men i og med her var tale om en personligt ejet forretning, så er Ernst og Mette Bach også personligt konkurs.

- Vi ser fremad, og vi skal nok komme videre, siger han oven på den hårde beslutning om at erklære forretningen konkurs.

- Havde det været et selskab, så vi ikke hæftede med alt hvad vi ejer og har, så havde vi nok gjort det tidligere, erkender han efter 15 år med egen forretning og mange gode oplevelser rigere.

De seneste år har de ifølge Ernst Bach dog fået mindre i løn i deres eget firma, end hvis de havde været ansat et sted, så nu glæder de sig til en arbejdsuge på 37 timer med fri i mange weekender og fast løn.

- Det skal vi nok vænne os til, selv om man skal tænke lidt anderledes som lønmodtager. Det bliver rart, at få lidt ro på, siger han.

- Vi kommer ikke til at eje noget de næste mange år, men det er alligevel ikke at starte fra nul, for vi har vores livserfaring, vores gode helbred og en god familie, siger Ernst Bach.