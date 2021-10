Ejer af Enø Grill og Steakhouse, Niels Erik Groth, erkendte i juni at restauranten har været for længe om at udbetale den korrekte løn. Foto: Anders Ole Olsen

Ejer løber fra regningen: Grill sat til salg

Næstved - 02. oktober 2021 kl. 04:49 Af Jeppe Sahlholdt Christensen Kontakt redaktionen

Endnu en sommer er gået og blev igen forsømt.

Sommeren er forbi nu, sæsonen er slut. Sangen fra 1980 er en hjørnesten i C.V. Jørgensens sangværk, og den sætter ord på en følelse af resignation og afmagt.

På Enø Grill er sæsonen også forbi, og det har det været en begivenhedsrig en af slagsen.

I april overtog Niels Erik Groth den populære grill i Karrebæksminde, og som Sjællandske kunne fortælle i juni, kom den nye restaurantejer hurtigt i problemer.

Forældre til fire 15-årige tidligere og nuværende medarbejdere i ishuset måtte kæmpe for at få udbetalt korrekt løn til tiden.

Problemerne er siden ikke blevet løst, og det ligner endnu en konkurs for Niels Erik Groth.

To medarbejdere over 18 år fortæller til Sjællandske, at de også har haft problemer med både udbetaling af løn og feriepenge. Derudover oplevede de et ubehageligt arbejdsklima, hvor der var kort til skideballerne og langt til pauserne.

I mellemtiden er grillen 1. oktober sat til salg, og ejer Niels Erik Groth er ikke til at komme i kontakt med.

Råd til kørekort 18-årige Line Larsen har brugt sommeren på at spare sammen til et kørekort. Hun fik job på Enø Grill, og var i starten glad for at tjene sine egne penge. Desuden var der god stemning i ishuset, fortæller hun.

Flere uger i juli og august arbejdede hun 68 eller 72 timer om ugen. Ved siden af arbejdet begyndte hun på køreskolen. Hun knoklede i køkkenet og isboden, så hun kunne få råd til at betale kortet.

Første gang hun ikke fik sin løn udbetalt, tænkte hun at der måtte være tale om en fejl. Hun ville gerne være large, så hun brokkede sig ikke, men gjorde Niels Erik Groth opmærksom på problemet.

I en kortfattet SMS fik hun svar på, at "pengene nok skulle komme!".

Det gjorde de bare ikke. I stedet var pengene overført til en forkert konto. Efter en del beskeder frem og tilbage kom pengene endelig, men det stressede Line Larsen, for hun havde allerede fået fakturaen fra køreskolen.

Anden gang der skulle udbetales løn var det samme problem, og tredje gang - i begyndelsen af september - gik der 14 dage før hun fik sine penge.

- Jeg tænkte bare, det er løgn! Det gør du ikke mod mig. Jeg blev virkelig ked af det, siger Line Larsen.

Sat til salg Imens knoklede Line Larsen videre i grillen, for hun havde brug for pengene til kørekortet. Grillen sæsonlukker normalt 1. oktober, så Line Larsen havde ikke regnet med at vende tilbage til arbejdet på grillen. Alligevel var det en overraskende nyhed, at grillen var sat til salg.

- Vi har ingenting hørt fra ham, ingen kommunikation. Restauranten er lukket, og han er over alle bjerge, siger hun.

Imens mangler hun at få udbetalt løn for september sammen med sine feriepenge. Sidst hun hørte fra ham var natten til torsdag klokken 04:30. Han skrev, at pengene nok skulle komme. Intet om, at grillen er sat til salg.

- Han var bare en københavner, der syntes vi alle sammen var nogle bondeknolde. Det var ikke fint nok for ham hernede, vurderer hun.

Nedgjorde folk Line Larsen er ikke den eneste, der har haft dårlige oplevelser på Enø Grill.

27-årige Malene Sørensen er blevet veninder med Line Larsen efter at de begge to har arbejdet på grillen i løbet af sommeren.

Hun fortæller, at det ikke var rart at være på arbejde, når Niels Erik Groth var til stede.

- Han nedgjorde folk. Han kunne finde på at give os kæmpe skideballer foran kunderne, hvis ikke vi arbejdede hurtigt nok eller hvis vi holdt 5-minutters pauser, siger hun.

I sidste måned var Malene Sørensens løn også forsinket, og hun mangler ligesom Line Larsen at få udbetalt feriepenge. De to medarbejdere fortæller, at de ikke kan gå ind og se de timer, de har arbejdet, for Niels Erik Groth har lukket medarbejderplatformen Tamigo ned.

- Det er nok det bedste, at han er stukket af, for han var ikke populær til sidst, siger Malene Sørensen.

Konkursrytter Niels Erik Groth har siden 2001 været involveret i mindst 9 firmaer, der er gået konkurs mindre end 12 måneder efter hans udtræden. Det fremgår af hjemmesiden Lasso.dk, der skriver nyheder baseret på CVR-registeret.

Ifølge databasen virk.dk gik virksomheden Papirgrossisten konkurs i september i år. Niels Erik Groth er eneejer af driftsselskabet, hvor omsætning og så videre er kørt ind fra Enø Grill. Ifølge virk.dk beskæftiger firmaet sig med restauranter, grillbarer og isbarer.

"Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed," står der på hjemmesiden.

Sjællandske ville gerne spørge Niels Erik Groth, om salget af Enø Grill har noget at gøre med den seneste konkurs, men det har ikke været muligt for Sjællandske at forelægge kritik, da Niels Erik Groth ikke har svaret på SMS eller opkald inden avisens deadline. Sjællandske følger op på sagen.