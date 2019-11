Se billedserie Johnny Vallentins banner på Guderupvej er en torn i øjet på Vejdirektoratet, så torsdag skal Johnny Vallentin for retten. Foto: Kim Palm

Ejer af gårdbutik truet med tvangsbøder for skiltning i det åbne land

Næstved - 25. november 2019 kl. 05:10 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det åbne land skal være fri for forstyrrende reklameskilte.

Det står i Naturbeskyttelsesloven og derfor kommer Johnny Vallentin for retten på torsdag. Han driver gårdbutikken »Skrammel og gode sager« på Guderupvej ved Næstved og han har - i følge Vejdirektoratet - nægtet at efterkomme flere påbud om at pille sine skilte ned.

- Vi har løbende sendt påbud om fjernelse af skilte til Johnny Vallentin. Det handler dels om skilte, der ikke står hvor de skal samt om for store skilte. Og da han ikke har efterkommet dem, har politiet valgt at føre sagen for retten, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet, Maria Meiner.

Johnny Vallentin er tiltalt for ikke at have fjernet skilte, der reklamerer for henholdsvis »Æg« og »Juletræer« samt et banner foran ejendommen på Guderupvej, der i følge Vejdirektoratets vurdering er alt for stort.

Han står derfor til en bøde på 5.000 kroner samt månedlige dagbøder af 5.000 kroner indtil forholdene er lovliggjort.

Johnny Vallentin ser anderledes på sagen. Han føler sig som den lille mand, der bliver tromlet af systemet og har tænkt sig at anke dommen, hvis han bliver dømt.

- Okay, jeg har erkendt at mit skilt med salg af juletræer stod for tæt på Slagelsevej, så det flyttede jeg. Men mit banner får de ikke ned. Det står jo på min ejendom, så jeg mener at have retten på min side, siger Johnny Vallentin.

Èn gang tidligere har Vejdirektoratet sendt folk til Guderupvej for at fjerne Johnny Vallentins banner.

- De gjorde hvad de fik besked på og pillede det ned, mens jeg selv satte det op igen, da de var gået, siger Johnny Vallentin, der sælger loppefund, æg, grøntsager og juletræer fra ejendommen på Guderupvej.

Han føler sig efterladt helt alene i sin kamp mod systemet. Og han håber på lempeligere regler for skiltning i det åbne land.

- Jeg er noget overrasket over at blive tiltalt i den her sag. I foråret havde jeg besøg af politimand og vi havde en fornuftig snak. Og pludselig - mange måneder senere - dumper der et anklageskrift ind af døren. Jeg synes ikke det giver mening og tænker, at de burde have noget fornuftigere at beskæftige sig med, siger Johnny Vallentin.

Han frygter for fremtiden, hvis han bliver idømt månedlige tvangsbøder på 5.000 kroner.

- Altså, man bliver jo ikke millionær af at sælge æg, grøntsager og loppefund, så jeg får svært ved at klare det, men håber på at fornuften sejrer til sidst, siger Johnny Vallentin, der i seks år har drevet genbrugs- og gårdbutik på Guderupvej.

