Chanette Benzner (tv) ses sammen med den tidligere ejer af yogastudiet i Apotekerstræde Anne Thurison. Fra 5. juli hedder stedet Yogaloft Næstved. Opkaldt efter det yogastudie som Chanette Benzner har drevet i Nyråd de seneste tre år. Foto: Jan Jensen

Ejer af Yogaloft overtager klasserne

Næstved - 30. maj 2021 kl. 15:02 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Fem måneders nedlukning har været nedslående og hårde selv for de mest selvbevidste yogaelever. Der er brug for en ny begyndelse, og det bliver der på flere måder hos Living Yoga, hvor ejeren gennem fire år nu har besluttet at overdrage sin virksomhed.

5. juli er navnet på det hyggelige studie i Apotekerstræde: Yogaloft Næstved. Den nye ejer Chanette Benzner. Hun har gennem de seneste tre år drevet Yogaloft i Nyråd ved Vordingborg sammen med sin mand Christian.

En god idé

- Anne og jeg kender hinanden godt, og vi har snakket om, at dette her er en god idé. Anne vil gerne bruge sin tid og energi anderledes, og det er nærliggende for os at udvide med et studie i Næstved. Jeg kender stedet og har undervist her, og jeg glæder mig til at komme tilbage, siger Chanette Benzner.

Hun vil dog primært være i Nyråd, og overlader trygt undervisningen til stedets kendte og kompetente undervisere.

Tilbage til sit hjertebarn

Chanette Benzner har taget plads på gulvet i lokalet på første sal med kig til den gamle apotekergård sammen med Anne Thurison.

Kemien er god. Anne konstaterer, at det har været en hård tid. Hun glæder sig til at slippe for al det administrative, og ser frem til at koncentrere sig om sit hjertebarn.

- Det jeg brænder for er yoga for gravide, efterfødsel, fødselsforberedelser og doula. Jeg vil stadig være på holdplanen hos Yogaloft, og jeg beholder mit navn Living Yoga til mine egne aktiviteter. Det ser jeg meget frem til, siger Anne Thurison.

Yoga til kanten

På den ene side bliver meget ved det gamle, men situationen efter nedlukningen er ny og lige lovlig udfordrende. Der er brug for, at vise flaget for de elever, der måske næsten helt har glemt, hvad det gør ved kroppen og ikke mindst sindet at dyrke yoga.

Den nye ejer forklarer, at der fortsættes med flow, yin, hasta og blid yoga: - Vi må se, hvordan det kommer til at køre, og hvad vores elever har lyst til. Jeg har ry for, at jeg godt kan lide at ryste lidt i folk og føre yogaen ud til kanten med kundalini yoga, siger Chanette Benzner og smiler.

Kom tilbage til yogaen

Kundalini er yoga, der indeholder åndedrætsøvelser, mantra, afspænding og meditation. Den er i forvejen grænseoverskridende, men som i alle andre former for yoga, så handler om instruktørens tilgang og personlighed.

- Nu handler det om, at vi skal have folk tilbage. Det skal være trygt at komme ud, og det bliver det også hos os. I forbindelse med åbningen vil vi lave aktiviteter, der kan lokke folk til at prøve de forskellige former for yoga, lyder det fra Chanette Benzner. Ejer af det nye Yogaloft - på første sal i Apotekerstræde.