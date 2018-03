Ejendomsmatadoren Niels Erik Petterson er igen gået konkurs med et mindre ejendomsselskab. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ejendomsselskab konkurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ejendomsselskab konkurs

Næstved - 17. marts 2018 kl. 19:30 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Erik Petterson er gået konkurs med et af sine mindre selskaber.

Det skriver Sjællandske.

- Der er ikke noget dramatik i det, siger den lokale ejendomsmatador selv.

Det drejer sig om selskabet NP Erhvervssalg ApS, som blev stiftet i efteråret 2015.

Navnet indikerer, at man her skulle sælge erhvervsejendomme, men ifølge Niels Erik Petterson kom selskabet aldrig rigtigt i gang.

Sjællandske erfarer, at det er Skat, som har begæret selskabet konkurs, så lidt aktivitet må der have været for at kunne oparbejde en gæld til Skat.

Det første regnskabsår har der da også været lønudgifter på en mio. kroner, så man må formode, at der er foregået et eller andet i selskabet.

- Der har aldrig været nogen indtjening i selskabet, som ikke har været i drift i halvandet år, siger Niels Erik Petterson, der både var ejer af og direktør i selskabet.

NP Erhvervssalg havde adresse på Købmagergade 7, stuen, Næstved.

Her ligger også et andet af Niels Erik Pettersons selskaber, Næstved Ejendomsservice ApS, som han også både ejer og er direktør i. Dette selskab fra december 2015 fik for godt et år siden binavnet »Næstved Ejendomsinvest ApS«, selv om Niels Erik Petterson siger, at han ikke længere investerer i ejendomme i Næstved, men kun i København og Århus.

Niels Erik Petterson blev Næstveds store ejendomsmatador, da han i 2004 købte »Ejendomsaktieselskabet Gøyernes Gaard, Næstved«.

Alt gik fint, så længe ejendomspriserne bare gik op, men i 2011 blev han lige frem beskyldt for at have et vist ansvar for, at Max Bank gik neden om og hjem. Selv forklarede han dengang, at han skyldte banken 56 mio. kroner fordelt på otte forskellige lån. Sparekassen Sjælland overtog en stor del af Max Banks kunder inklusiv Niels Erik Petterson, og siden 2012/2013 har sparekassen kontrolleret selskabets drift og likviditet.

- Det er mange år siden, siger han, da Sjællandskes journalist benævner ham Næstveds store ejendomsmatador.

Ifølge Niels Erik Pettersons egne oplysninger ejer Ejendomsaktieselskabet Axeltorv fra 2014 i dag ni udlejningsejendomme.

Læs mere i Sjællandske.