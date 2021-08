Ejendomsselskab konkurs og hvad deraf følger

Rengøring er en af mange (tidligere?) beskæftigelser for parret bag Ari Ejendomme ApS, som nu er erklæret konkurs. Arkivfoto

Næstved - 25. august 2021 kl. 15:33 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Et tøjfirma, rengøring, køb og salg af ejendomme, udlejning af lejligheder og tømrer og bygningssnedker.

Det er et ret alsidigt, hvad Jelena Martinovic fra Karrebæk beskæftiger eller har beskæftiget sig med de senere år. Hendes tøjfirma Sibin ApS gik konkurs tilbage i 2018, og nu er Ari Ejendomme ApS netop erklæret konkurs ved Skifteretten i Næstved.

Tøjfirmaet ejede i sin tid halvdelen af Ari Ejendomme ApS, som derfor var tæt på at blive tvangsopløst i 2018. Men Ari Ejendomme ApS, der blev stiftet i 2015, har altså eksisteret indtil nu. Jelena Martinovic har tidligere været direktør i selskabet, mens seneste på posten var Sibin Vasiljevic.

Ingen aktivitet Der er ikke længere nogen aktivitet hverken i moderselskabet eller Ari Ejendomme, så ledelsen er blevet afsat og de to firmaer tvangsopløst, oplyser advokat Fatma Yandim fra Advodan.

Det nuværende moderselskab Karl & Co ApS blev stiftet i 2018, da tøjfirmaet gik konkurs. Men her er altså ingen aktivitet, så man kunne godt forestille sig, at det kun er et spørgsmål om tid, før det officielt lukker og slukker.

I første omgang gælder det dog Ari Ejendomme ApS, som blev erklæret konkurs 17. august. Firmaet har beskæftiget sig med køb og salg af fast ejendom.

- Jeg afventer svar fra ledelsen om, hvad der er foretaget med hensyn til overdragelse af ejendommen og hvad her har været af indtægter og udgifter, siger den udnævnte kurator Fatma Yandim, der ikke kan oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.

På kryds og tværs I det første regnskab pr. 31. december 2016 figurerer investeringsejendomme til salg for godt 4 millioner kroner, mens de året efter stod til 550.000 kroner .

I Ari Ejendomme ApS indeholder det seneste regnskab for 2019 en masse nuller ud for alle poster i resultatopgørelsen, lige bortset fra en indtægt på netop de 550.000 kroner ud for teksten »Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver«.

Det modsvares af egenkapitalen og en gæld pr. 31. december 2019 på 366.000 kroner, hvoraf næsten 200.000 kroner er gæld til tilknyttede virksomheder.

Værre ser det ud i Karl & Co ApS, der pr. 30. juni 2019 havde en gæld på over 1,1 mio. kroner, heraf langt de fleste til tilknyttede virksomheder.

De andre Karl & Co ApS står som ejer af yderligere to selskaber; Karl & Co Service ApS og Copenhagen Business Service ApS.

Copenhagen Business Service ApS er stiftet i 2012, har adresse i Benløse ved Ringsted og tager sig af almindelig rengøring i bygninger og administrerer fast ejendom på kontrakt.

Her er direktøren gennem alle årene fratrådt tidligere på året, så det nu er Sibin Vasiljevic, der tager sig af den tjans. Privat deler han adresse med ejeren af det hele Jelena Martinovic i Karrebæk.

Copenhagen Business Service ApS har det seneste regnskabsår modtaget coronahjælpepakker og har solgt to ejerlejligheder, og havde pr. 30. juni 2020 en gæld på 4,4 mio. kroner, som dog tilsyneladende ikke har noget med tilknyttede virksomheder at gøre.

Karl & Co Service ApS stiftet i 2018 tager sig både af rengøring og tømrer og snedkervirksomhed og er allerede under tvangsopløsning. Det er dette selskab, som har en million kroner til gode hos de andre selskaber i koncernen.

Nyt Karl & Co Tilbage står så det nye Karl & Co Entreprise ApS, stiftet for under to måneder siden, den 30. juni.

Det nye firma er stiftet og ejet af Jelena Martinovic, og har Sibin Vasiljevic som direktør. Det nye firma er registreret i kategorien tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, så parret kører videre trods en række tvangsopløste selskaber og konkurser.