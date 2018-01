I november indtrådte Anja Cordes Blom som partner i BoligOne i Næstved, som Lars Eriksen åbnede i maj 2017, men inden jul trak hun sig ud igen. Mavefornemmelsen med den nye tilværelse var ikke god. Foto: Niels Brande

Ejendomsmægler stopper efter bare en måned

Næstved - 13. januar 2018

Efter lidt mere end en måned som partner i BoligOne på Præstøvej 57 er ejendomsmægler Anja Cordes Blom stoppet igen.

Hun var i november indtrådt som partner i den nye boligbutik, som tidligere EDC-mægler Lars Eriksen åbnede den 1. maj 2017.

De to kender hinanden fra branchen, hvor Lars Eriksen i syv år var hendes chef i EDC, og det nye partnerskab havde derfor også et godt grundlag. Alligevel måtte Anja Cordes Blom kort før jul meddele Lars Eriksen, at hun trak sig ud igen.

- Det var jo en drøm for mig, men det var bare ikke det rigtige, viste det sig. Jeg stod hver morgen og så mig i spejlet, og sagde »hvem narrer hvem«, siger Anja Cordes Blom.

Mavefornemmelsen var så dårlig, at hun valgte at trække stikket hurtigst muligt, inden engagementet blev for dybt.

- Når man skal have en partner, skal det også være en, der brænder 100 procent for det, og det fortjener Lars også. Jeg håber det bedste for ham, siger Anja Cordes Blom, der nu skal finde ud af, hvad fremtiden skal bringe for hende.

Det kan både være inden for bolighandel eller bankverdenen, hvor hun tidligere var, men måske også noget helt tredje.

Lars Eriksen skal nu på jagt efter en ny mægler, så butikken på Præstøvej får to ansigter. Det bliver dog en ansat og ikke en partner.