Ejendomsmægler er fortrøstningsfuld

- Det er lidt krise lige nu med så mange butikker, som lukker på en gang, men ud fra det, jeg hører rundt omkring, så er Næstved en by, hvor man gerne vil have butik, siger Sonny Raunholt Jensen, og nævner, at der allerede har været interesse for Imercos nuværende butik på Ringstedgade, selv om den slet ikke er lagt på Nordicals hjemmeside endnu.