Ejendomshandler tiltalt for underslæb

Næstved - 19. august 2021

- Jeg håber på et tidspunkt at finde ud af, hvad sagen drejer sig om. Lige nu lytter jeg bare. Jeg satser på at få en åbenbaring til sidst.

Det er ikke en sætning, man normalt hører fra en dommer i byretten.

Men det var ikke desto mindre, hvad dommer Lene Sigvardt meldte ud, efter hun og domsmændene havde hørt anklager og forsvarer udlægge sagen gennem et par timer.

Lad de ord være et forvarsel om, hvad der kommer.

For det er en sag med mange selskaber - og mange navne på selskaberne, der også har en del kælenavne for at gøre forvirringen total. Eller »binavne«, som den tiltalte kalder det.

Sagen bliver heller ikke lettere at forstå af, at der er nedlagt navneforbud, så den tiltalte ikke må kunne identificeres. Så hold godt fast.

Honorar eller ikke Ifølge anklageskriftet har den tiltaltes selskaber modtaget omkring 900.000 kroner i alt. De penge var indbetalt af køberens selskab i 2017 og 2018 og skulle være brugt til at købe ejendomme i Næstved og Haslev. Med den tiltalte som ejendomshandler.

Men den tiltalte mener, at de deponerede penge var hans honorar.

- Det er sådan set de penge, jeg får, når handlen er gennemført. Det vil sige: når der er kommet skøde på ejendommen, så er det mine penge, forklarede han i retten.

Men køberen var uenig, da han skulle afgive sin vidneforklaring.

- Det er ikke et salær. Det er en a conto-betaling, fastholdt han.

Var ikke låst fast Pengene stod ikke på en »fastfrosset« konto. De gik ind på selskabernes konti, som også blev brugt til drift.

- Der står i købsaftalen, at de er deponeret. Så går man ud fra, at de er deponeret i ordets forstand. At de er låst fast, fortalte køberen, hvis selskab havde indbetalt pengene til den tiltaltes selskab.

Efterfølgende blev nogle af pengene overført til en konto, der tilhørte et andet af den tiltaltes selskaber.

- Er det ikke i 2017, det foregik? Han du huske, hvad du trak på din konto i 2017? spurgte han irriteret anklageren, hvorefter forsvareren brød ind.

- Jeg forstår godt din frustration, men du skal nøjes med at svare på spørgsmålene. Anklageren stiller spørgsmålene, og du svarer på dem, slog han fast.

- Jeg fornemmer, at du gerne vil have, at det skal lyde som om, de penge er gået til min egen konto. Der må jeg skuffe dig. Det er de ikke, sagde den tiltalte til anklageren.

Har fundet en løsning De i alt 900.000 blev ikke i nogen af handlerne overført til sælgerne af ejendommene.

Og på grund af tvisten om, hvorvidt pengene var øremærket sælgeren eller reelt var den tiltaltes honorar for at formidle handlen, er den tiltalte anklaget for i flere tilfælde at have begået underslæb.

Også selv om den tiltalte og køberen efterfølgende har fundet en måde, hvorpå køber kunne få sine penge igen.

Men det er ikke alt.

Tog lejers penge Ifølge anklageskriftet er manden nemlig også tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk.

Han har nemlig lejet en lejlighed ud for ejeren af bygningen, mens depositum på 62.000 gik ind på hans eget selskabs konto.

Ifølge ham selv fordi ejeren af bygningen skyldte ham penge.

- Vi er igen ude i det med honorar, for man får et honorar for at leje sådan noget ud, forklarede den tiltalte.

På grund af forvirringen i retslokalet om selskabskonstruktionerne, er den resterende del af sagen udsat til en foreløbig ukendt dato.

Den tiltalte nægter sig skyldig i alle anklagepunkter.