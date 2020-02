Niels Grønne er ked af politikernes udtalelser, som, han mener, vidner om, at de ikke ser de forestillinger, Dansk Rakkerpak og Faster Cool sætter op eller læser deres rapporter. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Egnsteater: Vores opgave er ikke at sælge billetter

Næstved - 28. februar 2020 kl. 21:10 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal Dansk Rakkerpak og Faster Cool fortsætte som Næstveds egnsteater de næste fire år? Det spørgsmål blev ikke afgjort, da Kultur- og Demokratiudvalget i mandags havde møde, for Venstre og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget valgte at gøre brug af standsningsretten, så sagen nu i stedet ender i byrådet 17. marts.

Vi var egentlig indstillede på at lade det gå videre, men vi efterlyste samtidig nogle konkrete tal på, hvor mange billetter egnsteateret egentlig har solgt i den foregående fireårige periode. Én ting er jo, hvor mange der kommer og overværer en gratis forestilling på gaden, noget andet er, hvor mange der rent faktisk vil betale for billetter, sagde Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) efterfølgende i Sjællandske.

Skjuler ikke noget Den udtalelse undrer Niels Grønne fra egnsteaterets kunstneriske ledelse. Han påpeger, at udvalgets to Venstre-medlemmer selv var med til at give grønt lys for en genforhandling i efteråret og siger desuden:

- Billetsalget står tydeligt nævnt i vores årsrapport, så det er ikke noget, de ikke har. Vi skjuler ikke noget. Det virker, som om der bliver talt på et uoplyst grundlag. Vores mål er heller ikke at sælge billetter - det er at supplere resten af kulturen og scenekunsten i Næstved.

Niels Grønne fortæller ydermere, at et ekstraordinært tilskud på 1,7 millioner fra Kulturministeriet sidste år var med til at gøre denne målsætning endnu lettere at realisere.

- Det gav os jo netop mulighed for, at vi ikke absolut skulle sælge en masse billetter, men at vi i stedet kunne komme ud og optræde rundt omkring i kommunen, sådan som politikerne ønsker. Vi vil allerhelst spille, hvor der er gratis adgang, så en enlig mor med fire børn kan komme ud og se os. Vi føler også, at vi er med til at opdyrke publikum, som måske får lyst til at se en forestilling hos Næstved Teater eller et andet sted - at vi er med til at skabe interesse, siger han.

Forventer forlængelse Trods de tre medlemmer af Kulturudvalgets brug af standsningsretten (Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Rico Carlsen (V) og Githa Nelander (DF), red.) er Niels Grønne optimistisk omkring fremtiden.

- Lige nu er der selvfølgelig en usikkerhed, og vi ved i princippet ikke, om vi er købt eller solgt før 17. marts. Vi tror dog stadig på, at et flertal i byrådet vil give administrationen mandat til at fortsætte forhandlingerne med os om en forlængelse af aftalen - det er vores klare forventning - men det er et ærgerligt bump på vejen. Vi havde selvfølgelig hellere set, at beslutningen var truffet af et enigt Kulturudvalg, lyder det.

Dansk Rakkerpak og Faster Cool havde i deres første tre leveår som egnsteater i Næstved egenindtægter for henholdsvis 1,4, 1,7 og 1,4 millioner kroner. Ikke langt fra de 1,9 millioner, som Næstved Kommune skal bidrage med, hvis aftalen forlænges. Derudover betaler staten 1,1 millioner, så det samlede tilskud bliver på 3 millioner.