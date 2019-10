Se billedserie Det var ikke skolens musiklinje, som blev kastet ud i at skrive sangen men en god blanding af både sportsinteresserede, mediefagsnørder og dramaelever. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Efterskoleår der blev til en sang

Næstved - 25. oktober 2019 kl. 19:45 Af Ida Steenfeldt Andersen

Der blev tænkt så det knagede, da 22 elever fra Hårslev Efterskole fik til opgave at forklare, hvad det vil sige for dem at være ung og gå på efterskole.

»Valg i livet«, »ansvar«, »nye venskaber« og »alt for sund mad« var nogle af de ting, som faldt eleverne ind. Spørgsmålet blev ikke kun stillet for sjov.

Svarene skulle nemlig danne grundlag for elevernes helt egen sang med dem selv som afsender.

Til at hjælpe med det sad den professionelle sangskriver og musiker Nana Jacobi med fingrene på tangenterne.

Hun havde noget af en opgave for sig med at få de generte og forholdsvis nervøse teenagere til at turde sige deres idéer og tanker højt.

- De giver jo et stykke af dem selv, og i efterskolealderen er det ikke sikkert, at man er helt tryg ved, hvordan det vil blive modtaget af ens forholdsvis nye venner, siger Nana Jacobi.

Men jo flere forslag til tekst og melodi der kom på banen, jo flere turde også byde ind.

- Der er ikke noget rigtigt og forkert, når man laver musik, siger Nana Jacobi.

Selv arbejder hun på sit fjerde album, er bandcoach, pladeselskabsdirektør og meddirektør for musiksammenslutningen HUN SOLO, som sætter fokus på kvindelige musikere på den danske musikscene.

Kort sagt så fylder musik det meste i hendes liv, og eleverne fik mulighed for at lytte til og lære af hendes omfattende erfaring.

For eleverne i klassen fylder musik ikke nødvendigvis det store. De er nemlig blandt på tværs af deres linjefag, der både kan være sport og drama.

Nana Jacobi havde én regel: Eleverne måtte ikke skyde en idé ned, hvis de ikke selv kom med et alternativ.

Den regel gav elevernes sang vinger, og pludselig stod de og sang et færdigt vers og omkvæd om forskellen på livet derhjemme og på efterskolen, roomie-venskaber og om ikke at lade ting blive ved drømmen.

En af eleverne, som stod rundt og flyglet og fandt på ny musik, var Mathilde Kofoed på 16 år. Normalt har hun hjemadresse på Bornholm, men drømmen om efterskolelivet førte hende til Hårslev.

For hende blev dagen med Nana Jacobi som læremester inspirationen til selv at begynde at skrive sangtekster med en af de andre elever på skolen.

- Jeg har fået lyst til at skrive sange om livet, så det begynder jeg helt sikkert på efter i dag, siger hun.

Udover at hjælpe eleverne med at skabe deres egen sang havde Nana Jacobi også en anden mission.

- Jeg ønsker, at eleverne får en bedre forståelse for arbejdet og værdien af musikken, for det er hårdt arbejde, der tager mange timer, siger hun.

Workshoppen var stablet på benene i samarbejde med Koda, som er musikernes rettighedsorganisation. De sørger blandt andet for, at musikkens skabere får betaling, når deres musik bliver brugt.

Fortællingerne om de mange timer som sangskriver og oplevelsen med selv at skulle producere og tænke tankerne bag en sang gav eleverne stof til eftertanke.

- Det har virkelig gjort mig opmærksom på, at alt det musik jeg hører kommer et sted fra, og at der er nogen, som har arbejdet hårdt for, at jeg kan høre det, siger 17-årige Michael Broms, der normalt bor i Tybjerglille ved Herlufmagle.

Selve sangskrivningsdelen var dog ikke så spændende, at det kunne vælte hans drømme om en karrier i Forsvaret af pinden.

Til sidst på dagen stod eleverne med en færdigskrevet sang, som de selv havde lagt kræfter i. Længere inde i skoleåret vil skolens musiklinje arbejde videre på den.

Og hvem ved, måske bliver det et hit i radioen.