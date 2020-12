Herlufsholm har valgt at holde fast i traditionen, om at de ældste elever må bære hvide bukser eller nederdele. Foto: Herlufsholm

Send til din ven. X Artiklen: Efter tilsyn: Landskendt kostskole strammer op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter tilsyn: Landskendt kostskole strammer op

Næstved - 07. december 2020 kl. 04:22 Af Rikke Bondesen og Robert Andersen Kontakt redaktionen

De eftertragtede hvide nederdele og bukser, som de ældste elever har lov til at bære, er der ingen, der kommer til at røre ved, men ellers er ledelsen på Herlufsholm Skole og Kosteskole i Næstved klar til at se på de punkter, som et tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har peget på.

Det handler blandt andet om, at de yngste elevers fest ikke længere må hedde »Blefest« og om de såkaldte præfekters rolle på skolen.

Ifølge tilsynet kan navnet opfattes krænkende, og festen har nu fået navnet Efterårsbal.

Tilsynet pegede ligeledes på, at der var en uoverenstemmelse mellem skoleledelsens opfattelse af præfekternes rolle og præfekters egen.

Rektor Mikkel Kjellberg er glad for at skolen en gang imellem bliver gjort opmærksom på at kigge indad og vurdere, om noget skal justeres.

- Vi skal være mere tydelig om præfekternes rolle, også på skrift. Vi har en mundtlig forståelse, men der skal mere på skrift. Det skal fremgå, at præfekten er en trivselsperson, en rollemodel og et bindeled mellem elev og skole, for de yngre elever, siger han.

Ledelsen så præfekterne som mentorer og hjælpere, mens eleverne selv mente, at de også havde en opdragende rolle over for de mindste elever.

Rune Kristensen, der er medlem af forældrerepræsentantskabet på Herlufsholm Skole og spidskandidat til Næstved Byråd for Det Konservative Folkeparti, håber, at skole vil bevare de bedste traditioner.

relaterede artikler

Kendt kostskole sænker prisen 16. april 2020 kl. 21:41