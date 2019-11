I dag har Ulla Hansen mere at smile af, end hun havde tilbage i august. Efter en telefonsamtale med en mand, der udgav sig for at være fra hendes bank, opdagede hun, at der manglede 100.000 kroner på hendes konto. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Efter svindel: Ulla har fået sine penge igen

Næstved - 20. november 2019 kl. 20:44 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hold da op, jamen så lykkedes det alligevel.

Det var Ulla Hansens umiddelbare reaktion, da hun så at de 100.000 kroner, som hun tidligere på året var blevet franarret, igen stod på hendes konto. Efter flere måneders uvished fyldt med søvnløse nætter og generel mistillid er hendes bank, Sparekassen Sjælland, gået med til at dække tabet af hendes penge. Penge, som hun fik udbetalt som en erstatning for et kræftforløb.

Tiden, fra det gik op for Ulla Hansen, at hun var blevet narret og til nu, hvor pengene er tilbage på hendes konto, har været hård at skulle igennem.

- Tanken, om at nogle kriminelle har været så tæt på mit privatliv, er væmmelig, siger hun.

Selvom udsigterne til at få pengene igen har været mørke, så har hun alligevel hele tiden håbet.

- Det var lige før, jeg ikke turde, men jeg håbede til det sidste, at jeg ville se mine penge igen, siger hun.

Først i sidste uge da pengene igen var til rådighed på hendes konto, kunne hun ånde lettet op.

Ulla Hansen blev franarret pengene tilbage i august måned. Her kontaktede hun Sparekassen Sjælland for at finde ud af, om de kunne dække det tabte. Det afslog de i første omgang og fortalte, at de først ville overveje en dækning, når og hvis svindlerne blev dømt.

- Det var jo ikke til at bære, hvis jeg ikke kunne få mine penge igen. De skulle jo blandt andet bruges på mine børn, til rejser og fornøjelser i tilværelsen og ikke gå til kriminelle, siger Ulla Hansen.

Hun kontaktede sit forsikringsselskab for at finde ud af, om de på nogen måde kunne hjælpe hende. De satte hende i forbindelse med Kristian Nordbye fra Help Forsikring, som forsøgte at henvende sig til banken for at indgå en dialog.

Det ønskede banken umiddelbart ikke.

- Vurderingen fra banken var, at Ulla (red. Hansen) havde handlet groft uagtsomt, og at de derfor ikke ville dække hendes tab, forklarer Kristian Nordbye.

Ifølge Kristian Nordbye virkede Sparekassen Sjælland ikke til at have sat sig ordentligt ind i sagen.

- Det er vores indtryk, at lovgivningen på dette område er ret tydelig, hvad angår bankens ansvar. Hvis misbruget af forbrugerens betalingskort sker under omstændigheder, hvor forbrugeren ikke indså eller burde have indset, at en kriminel handling var ved at finde sted, så har forbrugeren gode chancer for at få sine penge igen. Men forbrugeren har stadig pligt til at sørge for at tabet bliver begrænset og skal derfor hurtigt reagere overfor banken og sørge for at politianmelde hændelsen. Det er vigtigt at folk husker på det, siger han.

Derfor valgte han, efter aftale med Ulla Hansen, at sende banken en stævning med påstand om, at pengene skulle betales tilbage.

- Det er ikke rimeligt, at bankerne så gerne vil have kunder og hjælpe dem med at låne penge, men når kunderne så kommer i problemer, så sætter bankerne sig ikke ordentligt ind i lovgivningen, så de kan hjælpe, siger han.

Først da Sparekassen Sjælland modtog stævningen, gik de med til at tilbagebetale de penge, Ulla havde mistet. Det har ikke været muligt at få uddybet, hvad der ligger til grund for, at Sparekassen Sjælland først ikke ønskede dialog, men efter en stævning så alligevel har valgt at tilbagebetale pengene i den konkrete sag. I en mail til Sjællandske oplyser pressekontakt i Sparekassen Sjælland Morten Huse Eikrem-Jeppesen dog, at der imellem Sparekassens første afvisning og beslutningen om tilbagebetaling er faldet afgørelse i en lignende sag.

- Det fremgår af datoen for afgørelsen i Pengeinstitutankenævnet (red. den lignende sag), at den er faldet, efter denne sag (red. Ulla Hansens sag) kom frem, skriver han.

Pengeinstitutankenævnet, som er en del af Det finansielle ankenævn, behandler blandt andet klager over danske pengeinstitutter. Der er stadig ingen dømte i sagen mod Ulla Hansen. Nordsjælland og Københavns politi anholdt tilbage i slutningen af august otte mænd, som stadig sidder varetægtsfængslet, sigtet for blandt andet at have snydt Ulla Hansen.

Vicepolitiinspektør i Særlig Efterforskning Øst Torben Henriksen oplyser til Sjællandske, at sagen stadig er under efterforskning.

