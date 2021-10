Se billedserie Den royale kunstmaler Thomas Kluge afslører nu selv sine malerier. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter strid: Royal kunstmaler afslører selv sine malerier - se dem her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter strid: Royal kunstmaler afslører selv sine malerier - se dem her

Næstved - 15. oktober 2021 kl. 06:08 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Thomas Kluge har i aftes sendt sin respons til menighedsrådet på det ultimatum kunstneren modtog onsdag.

Her giver Thomas Kluge udtryk for, at han "er glad for rådets vilje til at samarbejde". Men at han ikke imødekommer kravet om guldkanter.

Formand for menighedsrådet Lene Cortz oplyste onsdag til Sjællandske, at der var indledt en "dialog" med kunstneren.

Det viste sig imidlertid at være et ultimatum, hvor rådet kræver, at Thomas Kluge enten tilføjer guldkanter på sine malerier - og hvis ikke, så bliver malerierne sendt tilbage til giveren; Wroblewskis fond.

Torsdag aften siger Thomas Kluge til Sjællandske, at han er ærgerlig over, at billederne ikke kommer op at hænge i svaleredeorglet i Sct. Peders Kirke, som de er tiltænkt.

- Men måske en gang i fremtiden det bliver muligt at få malerierne op at hænge. En dag måske - og måske med et andet menighedsråd, funderer Thomas Kluge.

Kunstneren offentliggør nu selv billeder af malerierne, der ellers skulle have været afsløret sidst i august af biskop Peter Fischer Møller.

- Jeg har bruget en masse arbejde og vil gerne vise de malerierne, alle har glædet sig til skulle pryde svaleredeorglet. Nu skal alle have glæde af "Bebudelsen", fastslår Thomas Kluge.

relaterede artikler

Ballade om »Bebudelsen« 14. oktober 2021 kl. 04:42

Kirken på kollisionskurs med krav om guld 01. september 2021 kl. 04:43

Festen er aflyst: Kamp om guld i Kluges maleri 20. august 2021 kl. 06:43