I 2019 besøgte Jobpatruljen Sorø Trælast/XL Byg for at interviewe ungarbejderne om deres vilkår på arbejdspladsen. Denne sommer kommer de frivillige til Næstved. Foto: Thomas Olsen

Efter sag om manglende lønsedler kommer Jobpatruljen til Næstved

Næstved - 17. juni 2021 kl. 17:40 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Til sommer kommer Jobpatruljen til byen.

Jobpatruljen taler hver sommer med flere tusinde unge under 18 år om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Det er fagforeninger som HK, 3F og FOA, der står bag oplysningskampagnen.

Onsdag kunne Sjællandske fortælle om, at ungarbejdere måtte presse Enø Grill og Steakhouse til at udbetale den løn, de havde ret til, og det er sådanne problemer, Jobpatruljen skal sætte fokus på.

Under radaren Christine Bruun er koordinator på Jobpatruljen, og hun har ikke indgående kendskab til den konkrete sag fra Enø Grill og Steakhouse, men det er ifølge hende et generelt problem på de danske arbejdspladser, at unge bliver snydt på deres lønsedler.

- Mange unge har ikke lært at tjekke deres lønseddel igennem, og det er heller ikke alle forældre, som kan hjælpe med det. Derfor er der en risiko for, at noget går under radaren, fortæller hun.

Stort ansvar Det skal ifølge koordinatoren ikke være de unges ansvar at få udbetalt det rigtige i løn. Især ikke når det er en så ung målgruppe.

- Når man som arbejdsgiver vælger at introducere så unge mennesker til arbejdsmarkedet, så har man også et ansvar for, at det bliver gjort på en ordentlig måde. Man kan ikke forvente, at man som 15-årig kender arbejdsmarkedets kutymer og regler, så det er et stort ansvar, lyder det.

Løn under sygdom I 2020 interviewede patruljen 565 ungarbejdere på hele Region Sjælland.

Udover spørgsmålet om lønsedler og kontrakter ringer alarmklokkerne hos Christine Bruun særligt ét sted i undersøgelsen.

41,2 procent af de adspurgte svarede, at de ikke modtager løn under sygdom, selvom de har krav på det. Derudover svarede næsten hver femte, at de selv stod med ansvaret for at finde en afløser, når de blev syge.

- Næsten halvdelen af de unge får ikke en øre, når de bliver syge. Og det er ikke fair overfor en 15-årig, at man selv skal stå for at finde en afløser, når man bliver syg. Så det er et af vores største fokuspunkter i år, siger Christine Bruun.

