Efter regeringens udmelding: Storcenter på vågeblus

Man ruller gitrene for butikkerne, og nogle bruger så tiden på at få ryddet lidt ekstra op, lave forårsrengøring eller holde status.

Forklaringen skal findes i, at Matas selv mener, at kæden er berettiget til at holde åbent i storcentre efter den nye lovgivning, som blev lagt frem tirsdag aften og trådte i kraft onsdag klokken 10.

- Ingen af vores spisesteder i centeret tilbyder take away, så de har helt lukket indtil videre, siger Alida Christiansen.

På grund af den nye begrænsning om kun at samles max 10 mennesker, har det ikke været en mulighed at holde et fælles møde med alle butiksindehaverne, men her har været bestyrelsesmøde men fire, der var fysisk til stede på kontoret og en med pr. telefon.