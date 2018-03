Michael og Melissa Andersen har kæmpet en brav kamp for deres søn Gustav. Nu er det endelig lykkes at få et skoletilbud, hvor den 13-årige dreng får den rette hjælp. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Efter opslidende kamp: Nu har Gustav fået det rette skoletilbud

Næstved - 07. marts 2018 kl. 16:03 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere måneders kamp er det endelig lykkes Melissa og Michael Andersen at få et passende skoletilbud til deres 13-årige søn Gustav, som ikke har været i skole siden slutningen af august sidste år.

Gustav har siden starten af februar - efter mere end fem måneder uden skolegang - gået på Holmegaard Heldagsskole i Fensmark ved Næstved, som er et privat skole- og dagbehandlingstilbud til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som folkeskolen af den ene eller anden årsag ikke kan rumme.

- Vi er meget glade og lettede. Han er i skole stort set hver dag og er omkring fire meter høj, når han kommer hjem, fortæller Melissa Andersen, som dog understreger, at der er lang vej i mål.

- Gustav er stadig meget angst, han kan ikke spise og kaster op hver morgen af nervøsitet over at skulle af sted. Men af sted det kommer han, fastslår hun overfor avisen.

Den 13-årige dreng lider af angst, er præget af høj grad af uro, han er styret af impulser og har ikke nemt ved at danne sociale relationer. Og så har han haft rigtig svært ved at falde til på Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund, hvor han startede i specialklasse tilbage i august.

Forældrene forsøgte gennem længere tid at få Gustav i skole. Hver aften gjorde de frugt og drikkedunk klar, skemaet blev læst højt, og Gustav blev forberedt på en dag i skolen.

Om morgenen kørte de mod skolen på Nygårdsvej i Næstved, men det lykkedes aldrig at få Gustav i skole. Han fik det værre og værre, og derfor besluttede de i samråd med familiens lægen at sygemelde Gustav fra den 7. december 2017.

Efterfølgende gik forældrene til Sjællandske, fordi de var frustrerede over situationen, og de følte ikke, at skoleledelsen var lydhør og ville det bedste for Gustav.

Blot et par uger efter omtalen i avisen var forældrene til møde på Kobberbakkeskolen - et møde, de har kæmpet for i flere måneder. Til stede var også skoleleder Annika Bramming og pædagogisk afdelingsleder Ditte Hemmingsen.

Efter et, hvad Melissa Andersen kalder »opslidende« møde, blev det besluttet at finde et andet skoletilbud til Gustav. Fredag den 2. februar havde forældrene opstartsmøde på Holmegaard Heldagsskole med skoleleder Jan Knudsen, hvor Gustav startede allerede ugen efter. Melissa Andersen er slet ikke i tvivl om, at det har hjulpet, at de gik til pressen med deres historie.

- Det gik stærkt, og det har uden tvivl været afgørende. Jeg tænker, de har været presset ovenfra. Det er ufatteligt og skuffende, at man skal gå så langt ud, før man får den rigtige hjælp, fastslår hun.

Læs mere om sagen i Sjællandske, onsdag.