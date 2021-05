Kvickly er medlemsejet og fra Coops side er man også optaget af at være en del af byens fællesskab. Derfor får Næstved Cityforening 100.000 kroner som en støtte efter nedlukningen, hvor Kvickly fortsat kunne holde åben. På billedet ses varehuschef Per Kristiansen flankeret af citys marketingkoordinator René Jørgensen (tv) og citychef Daniel Lillerøi. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Efter nedlukning: Kvickly støtter butikker i city med 100.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter nedlukning: Kvickly støtter butikker i city med 100.000 kroner

Næstved - 28. maj 2021 kl. 06:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Kvicklys varehuschef Per Kristiansen er den glade giver, og han kender udmærket de to fodboldinteresserede gæster fra Næstved Cityforening.

Marketingkoordinator René Jørgensen og citychef Daniel Lillerøi er medspillere og symbolet på et godt naboskab, der nu styrkes yderligere.

Mens byens specialbutikker blev tvunget til at lukke ned, kunne Coops supermarkeder og varehuse fortsat holde åbent, og det fik den medlemsejede andelsforening til at komme med en sympatisk udmelding midt i den mørke tid.

Styrket sammenhold I februar besluttede Coop, at 67 supermarkeder skulle give noget tilbage til de pressede butikker i byen, og det stod hurtigt klart, at Næstved Cityforening skulle have 100.000 kroners puljen fra Kvickly i Næstved.

- Vi har fundet nogle "pakker", der rækker ud efter børnefamilier og som er med til at styrke sammenholdet i city, siger Daniel Lillerøi.

Citychefen bemærker, at city og Kvickly allerede har et godt samarbejde, og han er naturligvis glad for det økonomiske skulderklap - som også forpligter i den gode sags tjeneste. Pengene skal bruges på noget godt.

Leg og curling på Axeltorv Marketingkoordinator René Jørgensen fortæller, at støttebeløbet dels går til markedsføring og dels til aktiviteter.

- Vi har udvalgt fem torsdage i juli, hvor der sker noget på torvet. Vi har ikke lagt os helt fast på det endnu, men det kunne være hoppeborg, lege, minigolf eller måske en oppustelig curlingbane, siger han.

Cityforeningen synes, at timingen er god, da samfundet er i gang med åbningsfasen. Der bliver også konkurrencer med gavekort.

Det bruges der 10.000 kroner på.

Opvejer lidt af det tabte Varehuschef Per Kristiansen har det godt med Coops gavmildhed.

- Vi fik jo lov at køre videre. Kvickly skal ikke have noget ud af de aktiviteter cityforeningen laver. Jeg er passiv sponsor og ønsker bare, at aktiviteterne bliver gode for city. Der skal jo gerne komme mange mennesker i byen, så det kan opveje noget af det tabte, siger Per Kristiansen.