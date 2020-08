Birthe Hornsbjerg tog kampen op mod omsorgssvigt i hjemmeplejen. Hun opfordrer andre til at gøre det samme. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Efter kritik af ældreplejen: Hyklerne står i kø

Da Birthe Hornsbjerg stod frem i Sjællandske i sommeren 2019 og fortalte om forholdene på Symfonien, var der ingen, der stod i kø for at bakke hende op. Hun var helt alene. Helller ikke, da hun kontaktede ÆldreSagen og DFs ældreordfører på Christiansborg skete der noget.

Birthe Hornsbjerg har intet til overs for ældreministeren, folketingsmedlemmer og direktøren i Ældresagen, som reagerer voldsomt på TV2 omdiskuterede dokumentar om forholdene på to plejehjem i Jylland.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her