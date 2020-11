Dorthe Rinfeldt har absolut intet godt at sige om LLO Næstved og den bistand hun blev tilbudt, da beboerne søgte hjælp i foreningen. Foto: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Efter fund af fugt og svamp i lejligheder: Beboere fik ingen hjælp - kun øvle bøvle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter fund af fugt og svamp i lejligheder: Beboere fik ingen hjælp - kun øvle bøvle

Næstved - 19. november 2020 kl. 20:17 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Lejernes LO i Næstved er lukket, efter at landsledelsen har ekskluderet lokalafdelingen på grund af ubetalt gæld til skat og andre kreditorer. Samtidig beskylder afdelingen i Nykøbing Falster LLO Næstved for sjusk og slendrian. Et billede som Dorthe Rinfeldt nikker genkendende til.

- En gang øvle-bøvle. Det var hvad vi fik, siger hun.

Dorthe Rinfeldt er ikke imponeret over den hjælp, der blev ydet, da Dorthe og de øvrige beboere i rækkehusene på Leif Panduros Vej søgte hjælp og bistand hos den nu ekskluderede afdeling af Lejernes Landsorganisation i Næstved.

- Den lå ellers lige til højrebenet, da vi opdagede, at vi blev opkrævet husleje for et lejemål på 116 kvadratmeter, selvom boligerne ifølge BBR-meddelelsen kun er mellem 81 og 84 kvadratmeter. Nogle af os døjer også med fugt og svamp i boligerne. Derfor gik vi til LLO, siger Dorthe Rinfeldt.

Magen til klovn Beboerne indbetalte deres kontingent til foreningen. Men der skete ingenting, indtil formanden dukkede op.

- Ja tak, så kom Karl Erik Rasmussen på besøg. Han havde tydeligvis ikke begreb om noget som helst og øvle-bøvlede rundt i det. Magen til klovn skal man lede længe efter, siger Dorthe Rinfeldt.

Sammen med de øvrige beboere var Dorthe til møde med den lokale LLO-afdeling. Men da der intet skete med deres sag, blev det til sidst for meget og beboerne orkede ikke mere LLO.

- Så sad Karl Erik ellers og mulede noget henne i hjørnet, da vi fortalte ham, at vi i stedet søgte hjælp hos afdelingen i Nykøbing. Her blev vi mødt af en helt anderledes kompetent sagsbehandling og første sag er nu på vej i huslejenævnet, fortæller hun.

Ingenting for pengene Samlet set har beboerne indbetalt omkring 10.000 kroner til LLO Næstved -penge der ifølge Dorthe Rinfeldt er spildt på manglende sagsbehandling.

- Det var en absolut dårlig oplevelse og spild af tid og penge. Lige til nul stjerner, lyder dommen fra Leif Panduros Vej.

Karl Erik Rasmussen fra den nu ekskluderede afdeling af LLO erkender at sagsbehandlingen ikke var optimal.

- Det var en dybt kompliceret sag med 17 forskellige lejekontrakter og skiftende udlejere. Den giver bestemt ikke et retvisende billede af det arbejde vi har udført for at hjælpe lejerne, siger Karl Erik Rasmussen.

LLO Næstved føler sig udsat for chikane og undergravende virksomhed og har derfor anmeldt afdelingen i Nykøbing Falster til politiet, mens landsledelsen i LLO er blevet meldt til Datatilsynet for misbrug af medlemsoplysninger.

relaterede artikler