Lotte Juul Petersen, leder af Rønnebæksholm, fortæller, at der stadig har været liv på stedet under nedlukningen. Blandt andet har flere skoleklasser besøgt parken og deltaget i et forløb ved lydparken, ligesom alle har kunnet deltage i en udendørs skattejagt ? det er i øvrigt stadig muligt.

Efter flere måneders nedlukning: Kunsthal klar til genåbning med præmieret udstilling

- Det betyder fantastisk meget for os igen at kunne byde folk velkommen i en tryg ramme. Rigtig mange har savnet kulturen og kunsten. Vi føler os taknemmelige over igen at kunne åbne, siger leder Lotte Juul Petersen.

