Efter flere år uden: Nyt budgetforlig sikrer penge til lejrskole

Næstved - 20. september 2020 kl. 13:55 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste af os har minder om lejrskoleturen, der gik til Bornholm, Samsø, Fyn rundt på cykel, kanosejlads på Gudenåen eller et helt femte sted. Turen, hvor der blev tungekysset - selv om man ikke måtte - talt om piger og drenge og spillet sandhed eller konsekvens.

Jeg selv husker tydeligt forventningens glæde, da jeg stod sammen med resten af 7.A og spændt ventede på toget på perron 1 på Hvalsø Station. Turen gik til Gudhjem på Bornholm, og sommerfuglene poppede nærmest ud af min mave.

1000 kroner per elev Den fornemmelse i maven har de sidste mange år været en mangelvare hos de fleste folkeskolelever i Næstved Kommune.

Der har simpelthen ikke været penge nok på budgettet. Men det bliver der nu lavet om på.

Med det nye og historiske budgetforlig i Næstved Kommune lægges der op til, at samtlige elever i folkeskolen kan komme på lejrskole. Forligspartierne er enige om at afsætte 0,8 millioner kroner årligt til netop lejrskoler. Det svarer til omkring 1000 kroner pr. elev.

- Det betyder, at der én gang i skoleforløbet vil være penge til, at man kan komme på en længere lejrskoletur. Der er sat ressoucer af til det rent politisk, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe (RV.).

Græd lidt Det er op til den enkelte skole at beslutte, på hvilket klassetrin lejrskolen skal finde sted, hvor længe den skal vare og ikke mindst, hvad den skal koste. Det er dermed helt frivilligt, hvor stor en eventuel egenbetaling bliver.

Det glæder borgmester i Næstved Carsten Rasmussen (S), at der er fundet penge på budgettet, så det igen er muligt for elever i folkeskolen at komme på lejrskole. Han har selv gode minder om lejrskoleture til både Samsø og Sønderjylland.

- Vi kan alle sammen godt huske, at det med lejrskoler er en stor ting. Jeg har stadig billeder og husker det som nogle hyggelige ture, siger borgmester Carsten Rasmusen, der husker især turen til Samsø i 5. klasse.

- Jeg tror næsten, jeg græd lidt, da jeg kørte væk i toget. Det var underligt at skulle skulle være væk fra sin mor og far, mindes han.

Det er mange år siden, der sidst har været afsat penge i budgettet til lejrskoler.

Udsyn og dannelse Det er et ønske fra Børne- og Skoleudvalget, at få lejrskolerne tilbage, og det bliver nu muligt.

- Vi har i mange år slet ikke turde tænke sådan nogle tanker. Nu er der i hvert fald lagt en bund for, at der er mulighed for det, siger Lars Hoppe Søe, der glæder sig over, at skolebørnene igen kan skabe gode minder.

- Vi har alle sammen gode minder om lejrskoler. Det skal vores børn også have nu. Det er en vigtig del af ens skoleforløb. Det handler også om at få noget udsyn og dannelse, siger han.

