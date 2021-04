Efter fejl: Museum køber det gamle »guld« tilbage

De skulle aldrig have været solgt, men shit happens.

Men nu er det takket være donationer fra borgerne og en venligsindet glassamler i Århus lykkedes for Holmegaard Værk at købe glasgenstandene tilbage.

- Det lukker et hul, at vi nu har fået de ting tilbage, siger en glad Mette Bielefeldt Bruun, faglig leder på museet. Her er tale om fire flyttekasser tætpakket med blandt andet vaser, skåle og lamper - og et cigaretrør.