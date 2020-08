En alvorlig ulykke med kør-selv-asfalt i Odsherred får nu Næstved Kommune til at genoverveje den omdiskuterede vejbelægning. Foto: MIK Foto: Mik

Efter cykel-styrt: Kommunen overvejer stop for kør-selv-asfalt

Næstved - 05. august 2020 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En alvorlig cykel-ulykke i Odsherred, hvor en 69-årig kvinde styrtede på grund af porøs vejbelægning har givet tid til eftertanke i Næstved Kommune, der i stor stil anvender samme type belægning - populært kaldet kør-selv-asfalt.

- Det er nye oplysninger, som vi selvfølgelig skal forholde os til. Det får vi tid til i det nye udbud med asfaltering, siger driftsleder i Park & Vej, Steffen Mortensen.

Løse skærver Alene i år har Næstved Kommune asfalteret 100.000 kvadratmeter vej med den såkaldte OB-belægning, der er langt billigere end almindelig asfalt. Belægningen består af løse skærver, der bliver lagt oven på asfalten som et ekstra slidlag - og som kan medføre både støj og stenslag på bilerne.

- Indtil nu har vi ikke modtaget nogen meldinger om personskade eller skader på biler, når vi har asfalteret med OB-belægning, som vi typisk benytter til at lappe huller på mindre befærdede strækninger. Vi har en god leverandør og selvom vi har modtaget klager over belægningen, så har det altså ikke medført nogen nævneværdige uheld eller ulykker, siger Steffen Mortensen.

Vordingborg siger stop I nabokommunen Vordingborg sagde politikerne stop for belægningen i juni i forbindelse med en ny 15-årig aftale om vedligeholdelse af kommunens vejnet.

- Vi vil ikke have den slags veje mere. De har givet anledning til så meget kritik, så jeg håber, at vores borgere bliver glade for at slippe af med dem, lød meldingen fra Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune.

Oppe i Odsherred kan kommunen se frem mod et retsligt efterspil efter styrtet, der kvæstede den 69-årige kvinde alvorligt. Hun er - mere end en måned efter styrtet på Høve Stræde - fortsat indlagt på Rigshospitalets intensivafdeling. En nær ven af familien forbereder nu et sagsanlæg mod Odsherred Kommune på grund af den porøse belægning, som fik kvindens cykel til at skride ud.

Mindre asfalt Formand for Næstved Kommunes Teknikudvalg, Helle Jessen (S) forudser at politikerne får asfalt på dagsordenen til efteråret, når en ny kontrakt skal forhandles på plads.

- Uden at kendte ret meget til sagen, så vil jeg vurdere at vi får mindre asfalt for pengene, hvis vi beslutter os for at skrotte belægningen med skærver, siger Helle Jessen.

Næstved Kommune er med sine 684 km² den største kommune på Sjælland, målt på areal, og kommunen råder derfor over et enormt vejnet, der skal vedligeholdes og asfalteres.

