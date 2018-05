Næstved Sprog- og Integrationscenter holder til i disse lokaler på den gamle kaserne. Foto: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Efter anklager om fusk på sprogskole: Fortsat stor uenighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter anklager om fusk på sprogskole: Fortsat stor uenighed

Næstved - 31. maj 2018 kl. 12:02 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis nogen troede, at stridighederne kunne bilægges mellem Næstved Kommune og Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI), så kan de godt tro om igen.

Læs også: Tavsheden breder sig i bestyrelse på sprogskole

Fronterne er stadig trukket meget skarpt op, og det eneste, man kunne blive enige om, var at være uenige.

Kort før byrådsmødet tirsdag holdt Økonomiudvalget og ledelsen i NSI et møde, hvor de to parter fremlagde deres syn på sagen, og længere kom man ikke.

Sagen handler om, at Næstved Kommune har 6,5 mio. kroner tilgode hos NSI i forbindelse med lønproduktion for NSI. Det er alle enige om.

NSI mener ligeledes at have 6,5 mio. kroner tilgode hos kommunen. Dette er der dog ikke enighed om, da Næstved Kommune mener, at sprogcenteret ikke har leveret varen i form af undervisning af blandt andre flygtninge.

Revisionsfirmaet BDO har gennemgået sagen og har udfærdiget en rapport, der fastslår, at NSI har fusket med eksamener, og angiveligt har faktureret Næstved Kommune for for meget.

NSI afviser alle anklager, slår direktør Carsten Madsen fast.

Næstved Kommunes administration skal inden næste møde i Økonomiudvalget 18. juni mødes med ledelsen i NSI, formentlig 13. juni, og derefter bliver det afgjort, hvilke skridt der så skal tages. Det konservative medlem af udvalget Helge Adam Møller har ikke lagt skjul på, hvad han mener.

- De skal meldes til politiet. Det er fup, svindel og bedrag, sagde han tidligere til Sjællandske.

Han vil ikke referere fra et lukket møde, men han bakker stadig op om sit tidligere standpunkt.

- Jeg kan sige det samme som sidst, siger han.

Med andre ord, der kom intet nyt frem på mødet, der vil af holde Helge Adam Møller fra at mene, at NSI ikke skal meldes til politiet.

- Jeg undrer mig også over, at bestyrelsen ikke havde læst rapporten fra BDO. Det var kun formanden og direktøren, siger han.

Enhedslistens Freja Lynæs Larsen holder også fast i sit tidligere standpunkt, hvor hun kaldte NSIs ageren for meget tæt på et lovbrud.

Venstres Søren Revsbæk ville gerne se Næstved Sprog- og Integrationscenters bestyrelse i øjnene og spørge, om de synes, det er i orden ikke at betale pengene tilbage.

- Jeg fik ingen klare svar. Jeg tror ikke, at bestyrelsen er på omgangshøjde med, hvad der er sket, siger han.

Han har bedt om, at forvaltningen udarbejder et juridisk nota, det kan vise, hvilke muligheder kommunen har for at få pengene tilbage. Dette bakker Freja Lynæs Larsen op.

- Det ser ud til, at der er ugler i mosen. Kommunen har lagt pengene ud. Det er ikke et tag-selv-bor. Det er dybt angribeligt, siger han.

Søren Revsbæk er efter mødet i tvivl om, hvorvidt NSI overhovedet har mulighed for at betale pengene nu.

Èn ting er sikkert - uenighederne er til at få øje på.

relaterede artikler

Byrådsmedlem vil melde sprogskole til politiet 23. maj 2018 kl. 06:05

Rapport: Sprogskole snød elever og fuskede for millioner 19. maj 2018 kl. 06:05