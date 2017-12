Nina Hovgaard Johnsens datter fortalte at hun var blevet krænket af en klassekammerat. Moren er frustreret over Fladsåskolens håndtering af situationen.Foto: Mia Than West

Efter anklage om krænkelser: Mor i chok over skoleledelse

Næstved - 11. december 2017 kl. 07:07 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det kan simpelthen ikke passe, at det slet ikke bliver taget alvorligt.

Sådan siger Nina Hovgaard Johnsen, som fik sig noget af et chok, da datteren tilbage i maj fortalte, at en klassekammerat - mod hendes vilje - havde låst datteren inde på skolens toilet. Her havde drengen ifølge datteren leget en leg han kaldte »menneske sten-saks-papir«.

- Når hun vandt, skulle hun trække underbukserne ned og sætte sig på hans ansigt. Han stak også sin tissemand op i numsen på hende. Hvis hun sagde noget om deres lille »hemmelighed«, så ville han myrde mig. Hun var ked af det og bange for, at jeg ville skælde hende ud. Det var jo deres hemmelighed, fortæller Nina Hovgaard Johnsen, der mest af alt frustreret over, at skolen ikke tager sagen seriøst.

Både datteren og drengen går i specialklasse på Fladsåskolen, afdeling Korskilde. Nina Hovgaard Johnsen fortæller, at skolens ledelse flere gange har givet udtryk for, at datteren selv har været skyld i overgrebene, da hun ifølge sin PPV (Pædagogisk - Psykologisk Vurdering) til tider har en lidt ukritisk tilgang til tingene.

- Det kan aldrig nogen sinde være hendes skyld. Jeg er helt chokeret og tænker, det er gak gak, siger hun.

Skoleleder Bo Hauge Laursen ønsker ikke at kommentere den konkrete sag. Han vil dog gerne udtale sig generelt om, hvad skolen gør i forbindelse med lignende sager.

- Når vi får henvendelser af bekymrende karakter, vil vi til enhver tid lave en underretning og sende videre til Center for Børn og Unge. De går ind og vurderer sagen og kigger på, hvad det er for et tilbud, der er passende, forklarer skolelederen.

