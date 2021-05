Efter aflyste festivaler: Kendt musiker frygter blodbad i branchen

- Det er ikke bare som at få en spand koldt vand ned ad ryggen. Det er koldt pis. Men man kan altid vaske det af bagefter.

Sådan siger den kendte musiker Mattias Kolstrup oven på nyheden om, at en lang række festivaler tirsdag valgte at aflyse deres 2021-udgaver. Det får konsekvenser flere år ud i fremtiden, spår den tidligere Dúné-forsanger:

- Mange festivaler vælger at beholde de navne, de allerede havde på plakaten i 2020, og derfor bliver 2022 et blodbad, hvor alle skal ud og forsøge at blive booket til alt det, vi kan. Der kommer til at være en meget lille lem på klem for resten af branchen, der ikke nåede at blive booket i 2020, og alle vil igennem det nåleøje. Det får også stor betydning i 2023 og 2024, inden det forhåbentlig bliver mere normalt igen.