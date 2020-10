Kim Søndergaard flankeret af direktør Rasmus Holst-Sørensen (tv.) og projektleder Anders Lichinger fra Næstved Erhverv. Herfra meldes det, at også de andre deltagere i ?Made in Næstved? har fået meget ud af deres deltagelse i samarbejdet med Coop. Privatfoto

Efter Coop-succes: Slagter vil være landsdækkende

Målet var at indsamle 40.000 kroner. Det endelig resultat blev 62.500 kroner, så Saluminatis deltagelse i Coop-projektet Made in Næstved må siges at være gået yderst tilfredsstillende.

Det er slagtermester Kim Søndergaard fra Kvalitetsslagteren i Indre Ringstedgade, der står bag Saluminati, som laver lufttørrede og bæredygtige pølser. Han er naturligvis jublende lykkelig over det vellykkede projekt:

- Det har været spændende og sjovt at være med, og det er bestemt ikke sidste gang, at vi gør det. Coop har faktisk også opfordret os til at gøre det igen, så det vil vi selvfølgelig meget gerne, siger han.