EUC Sjælland indenfor: Sådan kommer du med på 360 graders virtuel tour

EUC Sjælland har i år valgt, at informationsaftenen bliver en onlinebegivenhed på grund af coronapandemien. Aftenen er med til at skabe indsigt i og dialog omkring uddannelsesvalg. Netop det er vigtigt, da mange unge lige nu står foran en uddannelsesjungle, hvor der skal tages vigtige beslutninger om fremtiden, fortæller uddannelseschef Thomas Ter-Borch.

- Vi byder forældre og fremtidige elever på en 360 graders virtuel tour af skolen og en chance for at tale live med en vejleder, lærer eller elev på EUD, EUX eller HTX. Der er altså mulighed for at dykke ned i netop den uddannelse, den enkelte finder spændende eller måske opdage helt nye retninger, siger uddannelseschefen.