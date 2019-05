Se billedserie 27-årige Jannie Valentin Dexter Jakobsen er at finde på stemmesedlen i morgen. Privatfoto

EU-valg: Jannie vil til Bruxelles

Næstved - 25. maj 2019 kl. 08:24 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jannie Jakobsen er de Radikales spidskandidat til Europaparlamentsvalget i Region Sjælland. Snakker man med hende, bemærker man hurtigt tre ting.

Læs også: Freja vil kæmpe for mindre magt til EU

Først og fremmest har hun en oprigtig interesse i EU.

Hun er kandidat i europæiske studier, hun har siddet i Radikale Venstres Dialogforum for Europapolitik, og så er hun tilmed ansat som projektmedarbejder på det EU-støttede Mærk Næstved i Næstved Kommune.

- Det er EU-dagsordenen, der brænder mest inden i mig, og det har det gjort i årevis, siger den 27-årige Jannie Jakobsen.

Hun vil især arbejde for at maksimere den grønne omstilling.

- Vi skal have gjort EU's landbrugsstøtte mere grøn, så vi får et klimavenligt og giftfrit landbrug. Med de problemer vi står over i de her år, er det vigtigt, at vi alle sammen er med til at gøre en forskel for at sætte bæredygtighed på dagsordenen, siger hun.

For det andet kan man ikke undgå at lægge mærke til, at Jannie Jakobsen taler med tydelig nordjysk dialekt. Hun er opvokset i Fjerritslev og har læst i Aalborg. Først i begyndelsen af sidste år flyttede hun til Næstved.

- Det var spontant. Der var et job her, og så tog jeg mod tilbuddet og flyttede herover.

Hun var allerede valgt som EP-kandidat på hjemstavnen, men knapt var hun landet på Sydsjælland, før hun bankede på døren hos den lokale partiafdeling og blev valgt til kandidat her, hvor hun nu også sidder i bestyrelsen.

For det tredje så stammer den 27-årige politiker.

Det skjuler sig ikke, når hun har deltaget i debatmøder eller taler sin sag på gader og stræder.

Folk er heldigvis meget positive og hun har ikke haft nogen dårlige oplevelser i valgkampen.

- Jeg bliver taget rigtig godt imod. Under pauser og til slut er der flere, der er kommet over og har sagt, at det er supersejt, jeg stiller op, når jeg stammer. Der er respekt om det, og jeg mener også, det er vigtigt, at alle kan stille op uanset handicap, for alle har noget at byde ind med, siger Jannie Jakobsen.

Det har været en udfordring for hende at være med i radio- og tv-udsendelser, fordi det er nyt for hende. Men som politisk aktiv i flere år har hun godt styr på substansen.

- Jeg kan mine ting. Selvom jeg har udfordringer, så brænder jeg for at gøre en forskel, og jeg er glad for at have fået mulighed for at vise, at jeg kan noget. Selvom jeg hakker lidt i det, så er det sådan, jeg er, siger hun.

