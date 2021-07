Se billedserie Mange husker EM i 1992, hvor festen på Grønnegades Kaserne spredte sig til hele byen. Billedet taler sit tydelige sprog - det er tid til en gentagelse. Foto: Jan Jensen

Send til din ven. X Artiklen: EM-fest i Næstved: 500 til Danmark-England på byterrassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EM-fest i Næstved: 500 til Danmark-England på byterrassen

Næstved - 05. juli 2021 kl. 15:28 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

En Skærm på fem gange tre meter. To steder med udskænkning af øl til 500 mennesker. Gratis billetter skal bestilles, for så er der styr på en eventuel smitteopsporing.

Tobias Nyberg på Café Grønnegade har driblet sig gennem næsten alle tænkelige problemer. I torsdags kom han hjem fra en ferie på Gran Canaria, og straks kastede han sig ud i kampen for at få Næstved med i EM-stemningen.

Bliver klar onsdag kl. 16 - Jeg prøvede at få det sat i værk til lørdag, men nu er det lykkedes. Vi bliver klar til at åbne onsdag kl. 16 og vise optakten til kampen mod England. Jeg håber virkelig, at det går godt for Danmark og at der bliver god stemning, siger Tobias Nyberg.

Han vil vise, hvor skærmen skal placeres på byterrassen og han mødes af folk fra AV-Huset. De har fundet den optimale placering. Lastvognen foran Beslagsmedjen og skærmen foran blomsterkasserne. Sådan bliver det, og manden med den spontane idé, er tilfreds. Historien fortsætter under billedet...

Manden bag Café Grønnegade, Tobias Nyberg, kom hjem torsdag fra en ferie. Han nåede ikke kampen i lørdags, men onsdag vises semifinalen her på Byterrassen for op til 500 mennesker. Foto: Jan Jensen

Tak til Mærk Næstved - Jeg ved godt, at de har haft storskærm i Karrebæksminde, men jeg synes altså vi mangler et sted i Næstved, hvor man kan samles om en stor sportsbegivenhed. Jeg har travlt, og det store vendepunkt var, da Mærk Næstved gik med og sponserede 20.000 ud af de i alt 37.000 kroner, der er kommet ind den vej.

Tobias Nyberg er glad for opbakningen, men må også konstatere, at han selv kommer til at investere mange penge i semifinalen. Prisen er cirka 100.000 kroner for hele setuppet.

Stille på Wembley Men nu er det endelig lykkedes. Wembley-kampen vises i Næstved, og alle ved, at englænderne vil sprudle af selvtillid efter 4-0 sejren over Ukraine.

De får hjemmebanefordel, men det er landstræner Kasper Hjulmands plan, at Harry Kane og de andre briter skal mærke, hvor stille der kan blive på Wembley, når Danmark scorer.

- Hvis vi vinder, så gentager vi succesen på søndag. Men der bliver kun EM-bold her, hvis Danmark er med, konstaterer Tobias Nyberg.

Flere sportsevents Manden bag fodboldkampen håber, at pengene bliver givet godt ud. Tobias Nyberg har for nylig valgt at samle sine aktiviteter på Café Grønnegade, og semifinalen - og finalen - er den perfekte reklamesøjle for manden, der også har planer om at samle folk i Næstved til andre store sportsevent så som håndbold og Formel 1 fremover.

Billetter til semifinalen skal bestilles på: gkkultur.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/97375

Nicky Bozovic (tv) fra AV-Huset forklarer overfor Tobias Nyberg, hvordan det bliver, når den fem gange tre meter stor skærm stilles op foran det gule hus - beslagsmedjen - på Byterrassen. Foto: Jan Jensen