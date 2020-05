Foto: Robert Andersen

Send til din ven. X Artiklen: EL-politiker stopper: Udsat for hån og latterliggørelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

EL-politiker stopper: Udsat for hån og latterliggørelse

Næstved - 23. maj 2020 kl. 10:45 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den grove tone, skældud, flabede kommentarer og hån blev for meget for Enhedslistens Freja Lynæs Larsen.

Læs også: Helbredet sætter stopper for politiker efter turbulens i byrådet

Hun valgte at sige farvel til kommunalpolitik efter knap to og et halvt år i Næstved Byråd. Hun kom ind fra venstre i 2018 som en rød hvirvelvind og satte sig tungt på det ene af Enhedslistens to mandater - det var en fordobling, og glæden var stor.

Så kom hverdagen, og det skulle vise sig, at det ville blive en svær tid.

Hendes partifælle og byrådskollega Thor Temte erkender i dag, at han skulle have hjulpet hende mere, men har var selv presset af pludselig at sidde med ved bordet, hvor beslutningerne tages efter fire år i iskold opposition. Samtidig var der ikke fælles fodslag i baglandet, hvor nogle mente, at partiet skulle stå stejlt og ikke indgå budgetaftaler.

Hen ad vejen gjorde det tilsyneladende resten af partierne bag borgmester Carsten Rasmussen (S) mere og mere rasende. Var partiet på slingrekurs?

Det kulminerede i påsken 2019, hvor Enhedslisten i et åbent brev undsiger aftaler, man selv har indgået.

Aftalepartnerne, S, SF og RV, er rasende, og Carsten Rasmussen giver Freja Lynæs Larsen et ordentligt møgfald.

- Det var mit ansvar. Jeg skulle have læst det, inden vi offentliggjorde det, siger Thor Temte.

Hele forløbet tog så hårdt på hende, at det kom til at præge resten af tiden i byrådet.

- De var sure. Det er ubehageligt, når de står og råber i kor, siger Freja Lynæs Larsen.

På den anden side af salen hos de blå har især Otto Poulsen bemærket, at flere i flertalsgruppen har haft tendens til at gå efter Freja Lynæs Larsen.

- De provokerede hende og prøvede at fryse hende ude, siger han.

Han har selv spillet en uheldig rolle, hvor han kom med en upassende kommentar til Freja Lynæs Larsen - det har han efterfølgende undskyldt for.

Carsten Rasmussen beklager, hvis det gik for vidt, mens Lars Hoppe Søe (R) ikke mener, de gik for vidt. De er begge kede af, at det har ramt Freja Lynæs Larsen så hårdt.

SF's Jette Leth Buhl mindes ikke at have været rasende, men hun var voldsomt irriteret over Enhedslistens melding.

Det handler om politik og er ikke personligt.

relaterede artikler

Politiker stopper i byrådet: Følte sig mobbet af kolleger 16. maj 2020 kl. 08:01

Ottos 75 år med lange forhold til både bold, kone og politik 23. marts 2020 kl. 11:03