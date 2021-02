Se billedserie Jonas Bertel Nielsen kender alt til landbruget, og har ambitioner om at føre EDC Landbrug Poul Erik Bech til Danmarks største landbrugsmægler. Privatfotos Foto: NIKOLAI LINARES

EDC-mægler med sans for landbruget

Næstved - 08. februar 2021 kl. 19:52 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

- Jeg blev hurtigt ham, der tog sig af landbrugsejendomme i butikken.

Det siger Jonas Bertel Nielsen, der er født og opvokset på landet på en gård ved Tappernøje i Axelved, hvor hans far er fritidslandmand. Han er pr. 1. februar ansat som landbrugskonsulent hos EDC Landbrug Poul Erik Bech i Næstved og er som født til opgaven.

- Jeg kender mange landmænd og har et indgående kendskab til landbruget. Jeg startede i EDC i 2018 og blev salgstrainee i starten af 2019 i EDC Poul Erik Bech/Brimer & Krag i Næstved, der i 2020 var den fjerdebedst sælgende boligmægler i hele Danmark.

Oplagt ansættelse Jonas Bertel Nielsen har haft to vilde år med rigtig mange opgaver og salg, og hans landbrugsbaggrund betød, at blev specialisten i landbrugsejendomme i butikken. Derfor er det nærmest oplagt, at EDC Landbrug Poul Erik Bech styrkes med Jonas Bertel Nielsen, der skal arbejde med salg af landbrugsejendomme.

EDC Landbrug Poul Erik Bech er et nyt dedikeret forretningsområde, som blev etableret for halvandet år siden. Det er gået over alt forventning, og interessen i markedet er stigende. Det har skabt et behov for flere hænder.

- Min far er fritidslandmand og har nu 70 hektar, så jeg har fra barnsben hjulpet til på gården og været med på sidelinjen. jeg hjælper stadig til ved høst og går meget på jagt. Jeg kender til de specielle følelser i landbruget, når man overvejer at sælge sit livsværk, siger Jonas Bertel Nielsen.

Erfaringen tæller Hektarpriser, dialog med landbrugsstyrelsen og muligheder for landbrugsstøtte hører til spidskompetencerne og landbrugskonsulenten holder en god og ligeværdig dialog med kunderne.

- Det er enormt vigtigt at kunne snakke med kunderne på deres præmisser. Jeg har haft masser af fremvisninger og vurderinger, herunder flere hundrede sager de sidste to år, så jeg glæder mig meget til at specialisere mig endnu mere i området, som jeg finder enormt interessant, siger Jonas Bertel Nielsen, der har en ambition om at EDC Landbrug Poul Erik Bech kan blive Danmarks største landbrugsmægler.

Ambitiøs strategi EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed med 62 boligbutikker, 18 erhvervscentre og mere end 500 medarbejdere.

- Vores landbrugsafdeling har haft en rigtig fin start. Vi ansatte således allerede Sara Notkin et lille år efter lanceringen af vores nye landbrugsafdeling, og nu er vi altså klar med Jonas Bertel Nielsen, som primært skal arbejde med fritidsejendomme og som kender markedet indgående. Vi har en ambitiøs strategi om at blive Danmarks førende erhvervsmæglere på landbrugsområdet, siger Frank Poll, partner, landbrugschef, forstkandidat i EDC Landbrug Poul Erik Bech.

