E-læringsuddannelser nedlægges: De er for dyre og svære

De seneste fem år er e-læringsuddannelserne blevet nedlagt på stribe. I år udbyder Professionshøjskolen Absalon således kun e-læring på fire ud af deres 11 uddannelser. Der er tale om lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerske-uddannelsen. En del af de frafaldne e-læringsstuderende har taget for let på konceptet om at studere hjemmefra en stor del af tiden. Det forklarer direktør for e-læring på Professionshøjskolen Absalons sundhedsuddannelser, Daniel Schwartz Bojsen.

- Det har krævet for meget selvdisciplin for dem, og så er de faldet fra, fordi det har været for svært at følge med hjemmefra, siger han og fastslår, at uddannelserne ikke kan have et for stort frafald, uden at det kommer til at ramme dem økonomisk.