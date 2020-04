Selv om biblioteket holder lukket, er der stadig muligt at få adgang til masser af gode film og litteratur digitalt. Og det er rigtig mange begyndt at benytte sig af. PR-foto

E-bøger hitter som aldrig før

Næstved: Bibliotekerne over hele landet er lukket i disse coronatider, men hos næstvederne er læselysten bestemt ikke blevet mindre. Det viser nye tal over antallet af udlån fra bibliotekets digitale tjeneste eReolen.

I marts måned var der tale om en eksplosiv stigning i antallet af udlånte e-bøger på hele 56 procent i forhold til februar. Det er ikke muligt at se tallene for de enkelte uger, men da bibliotekerne først lukkede 12. marts, er der givetvis tale om en endnu større stigning for de sidste uger af måneden.

Den massivt øgede interesse betyder, at Næstved Bibliotek har valgt at kaste flere penge efter budgetterne for deres digitale tilbud, således at ingen borgere bliver ramt af begrænsninger.