Dyt når du griner: Drive in Stand-up kommer til byen

- Rigtig meget af det vi plejer at levere, det kan sagtens lade sig gøre. Og vi kan også kommunikere med publikum. Et dyt betyder ja, to dyt er nej, så der bliver dyttet en del undervejs, fortæller Anders Nielsen.

Direktør i Arena Næstved, Jakob Brixvold er glad for, at der igen er noget at grine af i byen.

- Vi har hjemsendt samtlige medarbejdere og haft brug for den store statslige hjælpepakke, så vi stod med en udfordring med sådan et show. Heldigvis sørger arrangørerne for alt det praktiske med at vinke folk ind på parkeringspladsen og salg af drikkevarer, så det var bare at sige ja til igen at kunne samles, og grine sammen, også hver for sig, siger Jakob Brixvold.