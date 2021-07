Dyreinternater drukner i efterladte corona-kaniner

Se billedserie Internatet i Fuglebjerg melder om tæt trafik af corona-kaniner, som ejerne enten vil af med eller har sluppet løs i naturen. Foto: Kim Palm

Næstved - 09. juli 2021 kl. 06:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Skal vi ikke have en kanin?

Sådan lød det blandt mange børnefamilier, da corona-pandemien strammede grebet om danskernes bevægelsesfrihed og det blev populært at holde kæledyr.

Nu har mange af familierne åbenlyst fortrudt, at de erhvervede sig en lille tillidsfuld kælekanin.

Det mærker de bl.a. på Dyrenes Beskyttelses internat i Fuglebjerg, der alene i år har taget mod 45 hjemløse kaniner.

Massedumping i Slagelse - Det er typisk folk, der ringer til vores vagtcentral på 1812 og fortæller om løsgående kaniner, der er blevet efterladt i naturen. Mange af dem kommer fra Slagelse, hvor der er en stor koloni for enden af Fodsporet ude ved Bilka. Og da det handler om dyreværnssager, ja så havner de her hos os, siger leder af Fuglebjerg Internat, Benny Jørgensen.

Det er ikke kun i Fuglebjerg, at der meldes om tæt trafik af svigtede kaniner. Lige nu er der omkring 100 kaniner på Dyrenes Beskyttelses otte internater og meget tyder på at dumpingsæsonen bliver endnu vildere i år end den var sidste år, vurderer Dyrenes Beskyttelse.

- Internatet i Roskilde har sagt stop for flere kaniner. Det samme har de i Stubbekøbing på Falster og jeg har snart heller ikke plads til flere, siger Benny Jørgensen, der driver internatet sammen med sin kone Tina og tre medarbejdere.

De mennesker skulle aldrig have haft en kanin Han tøver ikke med at kalde det helt uansvarligt, at folk efterlader kaninerne i naturen i stedet for enten at få dem neutraliseret eller aflivet.

- Der er folk, der synes det er nemmere at køre ud i en skov og slippe kaninen løs end at give penge for at få den aflivet henne hos dyrlægen. De mennesker skulle aldrig have haft kanin og de glemmer kraftedeme at tage ansvar for deres dyr, siger Benny Jørgensen.

Nu går jagten ind på at finde nye ejere til dumpede kaniner. Det er ikke lige nemt, da internetportaler som Den Blå Avis og Gul & Gratis i forvejen vrimler med kaniner, der foræres væk. Hos Dyrenes Beskyttelse koster de penge. Til gengæld er de både kastreret, chippet og vaccineret.

- Vi formidler ikke kaniner til folk, der kun vil have dem i et bur. En kanin skal kunne løbe frit rundt i haven eller i lejligheden. Og husk sådan en kanin, kan blive ligeså gammel som en hund, fortæller Benny Jørgensen.

Mange hjemløse katte og killinger Lige nu er det højsæson for svigtede kæledyr på Dyrenes beskyttelses otte internater landet rundt. Og udover kaniner er det katte, der fylder burene på internatet mellem Sandved og Fuglebjerg. Dem er der mange af - også flere end normalt.

- Sidste år satte vi rekord med 954 indleverede katte og i år er jeg bange for vi runder 1.000 hjemløse katte. Det er sørgeligt men sandt, siger Benny Jørgensen, der glæder sig over, at Folketinget endelig har vedtaget en ændring af den såkaldte "lov om mark- og vejfred", som gør det nødvendigt, at katteejere får deres katte mærket og registreret.

- Jeg håber det vil give kattene højere status og mere velfærd, så de ikke ender her hos os, siger Benny Jørgensen, og åbner buret til endnu en hjemløs kat, der venter på et nyt hjem.