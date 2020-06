Tina og Benny Jørgensen håber på, at så mange familier som muligt vælger at blive plejefamilier, så alle killinger kan komme ud i et trygt hjem.Foto: Dyrenes Beskyttelse Foto: Anette Hansen

Dyreinternat bliver overrendt af killinger: Vi mangler plejefamilier

Næstved - 11. juni 2020

Seks små, blinde hårbolde piber om kap for at får deres missemors opmærksom i et koldt skur.

Men missemor er ikke hos dem, og hun kommer måske aldrig tilbage.

Hvis killingerne er heldige, så finder en venlig sjæl dem. Og hvis det sker, skal der straks ringes til 1812, så de små killinger kan få den nødvendige hjælp på et nærliggende dyreinternat.

Sådan et senarie er langt fra sjældent i foråret og langt hen ad sommeren.

Ifølge Benny Jørgensen, der har Fuglebjerg Internat sammen med Tina Jørgensen, så er killingesæsonen nemlig i fuld gang.

- Killingerne begynder at komme ind i lårtykke stråler, forklarer han.

Og antallet er højt. I sidste uge var der dage, hvor der både blev indleveret to, otte og 13 nye killinger i Fuglebjerg. Det er dog ikke dem alle, der mangler deres missemor.

Brug for 40 plejefamilier

Det store pres gør det besværligt for Benny og Tina Jørgensen at følge med.

- Vi har kun to arme hver, så vi har travlt med at holde øje med alle kattene og deres killinger, siger Benny Jørgensen.

Derfor ønsker Benny og Tina Jørgensen i høj grad at sende killingerne ud i såkaldte plejefamilier - hvis killingerne har missemødre, bliver de selvfølgelig sendt med.

- Plejefamilierne er alfa omega for, at vi har plads til alle de killinger og missemødre, der kommer ind, siger han.

Men som det ser ud nu, er der kun 12 plejefamilier tilknyttet Fuglebjerg Dyreinternat.

- I løbet at meget kort tid får vi brug for i hvert fald 40 plejefamilier i alt, siger han.

Han håber derfor, at flere familier vil melde sig til frivilligt at tage sig af et kuld killinger og deres missemor.

12 uger med kat

Når en flok pjuskede killinger bliver overdraget til en plejefamilie, så er de som regel ikke mere end tre til fire dage gamle. Det betyder, at de ikke kan se noget, og at de har brug for varme - enten fra deres missemor eller fra en plejemor- eller fars hånd.

Idéen med en plejefamilie er, at killingerne skal være der og få omsorg og mad, indtil de er omkring 12 uger gamle.

Derefter kan de komme tilbage til internatet og blive solgt, hvis ikke plejefamilien har forelsket sig for meget i en eller flere af kattene - så må familien op med pengepungen for at kunne beholde dem.

Hvis man gerne vil høre mere eller ønsker at blive plejefamilie, kan man ringe til Benny Jørgensen på 60 67 87 17.