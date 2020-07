Ulvehunde bliver brugt til blandt andet at vogte får - primært i Portugal. Susen Von Warburg håber, at danske landmænd også vil bruge dem. Privatfoto

Dyreelsker opdrætter hunde der kan slå ulve ihjel

Næstved - 22. juli 2020 kl. 04:45 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For omkring to år siden kom Susen Von Warburg hjem fra en rejse til Portugal. På rejsen havde hun set to ulvehunde på en udstilling - såkaldte AO Del Gado Transmontano-hunde - som hun blev nødt til at eje.

- Jeg tænkte med det samme, at jeg ville avle på hundene, så de kunne bruges til at vogte får i Jylland, siger hun

Rent biologisk ligger hunderacen tættere på ulven end på almindelige hunde. Det betyder, at racen ikke egner sig til at blive en klassisk familiehund.

- Første gang en ulv nærmer sig, jager hundene dem væk, men anden gang slår de til, og så kan de altså godt dræbe en ulv, fortæller hun.

Planen er at begynde at sælge ulvehundehvalpene til jyske landmænd indenfor de næste to år.

Det er dog ikke alle, der er med på idéen om, at Susen Von Warburg skal avle ulvehunde.

Hos Dansk Kennelklub er de skeptiske, fordi efterspørgslen på hvalpene er ukendt.

- Før man overhovedet overvejer at parre hundene, så bør man sikre sig, at der er aftagere nok til alle hvalpene, fordi så store og vogtende hyrdehunde er altså ikke for alle og enhver, siger Lise Lotte Christensen, der er adfærdskonsulent i Dansk Kennelklub.

Hun mener, at danske landmænd bør holde sig til at bruge de vogterhunderacer, man i forvejen har erfaringer med i Danmark.