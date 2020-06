Når du sætter fut i 100 bigballer, så fortæl det først. Ellers risikerer du at brandvæsenet kommer på besøg for fuld udrykning. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Dumt: Satte 100 bigballer i brand uden at fortælle det til nogen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dumt: Satte 100 bigballer i brand uden at fortælle det til nogen

Næstved - 11. juni 2020 kl. 14:51 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke forbudt for en landmand at brænde bigballer af. Men det er en god idé at underrette myndighederne først.

Alt andet er direkte dumt.

I hvert fald hvis man spørger indsatsleder ved Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Jan Pagter Simonsen, hvis mandskab blev kaldt til Menstrup torsdag morgen.

- Vi får alarmen og kører afsted med fuld udrykning og med tre køretøjer, en indsatslederbil, en sprøjte- og en vandtankvogn klar til at slukke en stor ildebrand. Men det viste sig at være en landmand, der havde stukket 100 bigballer i brand. Han havde bare glemt at fortælle det til nogen, siger Jan Pagter Simonsen.

Ingen bøde Der vanker dog ingen bøde til landmanden for unødig brug af offentlige ressourcer. Det er nemlig ikke forbudt at brænde bigballer af og der heller intet krav om, at antændingen ude på marken skal meldes til myndighederne.

- Men vi så jo meget gerne, at landmanden først havde anmeldt branden, så vi ikke behøvede køre afsted med fuld udrykning. Og 100 bigballer, det er altså også i overkanten af det forsvarlige, siger indsatslederen.

Landmanden forsikrede om at han havde branden under kontrol og Brand og Redning kunne herefter køre hjem efter endnu en spildt udrykning med blå blink.