Dufte fra hele verden

Det er et perfekt sted, hvis man er til mad fra fjerne lande. Næstved Street Food Festival lykkedes med at samle rigtig mange mennesker omkring maden, og det blev da også et tilløbsstykke. Lidt over forventning.

- Da vi så, at 30.000 mennesker havde tilkendegivet, at de var interesseret i arrangementet, turde vi ikke binde an med at holde det indendørs i hallerne. Det ville kræve mange foranstaltninger for at det kunne nå at lykkedes, så derfor holdt vi det udendørs, siger Søren Hansson, direktør i Maglemølle A/S.