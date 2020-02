Se billedserie Fensmarksvej var fuld af biler, der ventede på det magiske øjeblik, hvor priserne raslede ned. Genåbningsfesten varer frem til klokken 17. Fotos: Jan Jensen

Du kan nå det endnu: Kunder i kø til billig benzin

Næstved - 21. februar 2020 kl. 14:52 Af Kim Palm En liter benzin til kr. 7,99 og diesel til kr. 6,99. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er priser, der kan skabe kø foran enhver benzintank og det er også tilfældet fredag eftermiddag i Næstved, hvor Shell fejrer genåbning af tankanlægget på Køgevej, der lukkede i september 2019.

Bo Nielsen og hans Peugeot 208 var første bil i køen. Han havde tålmodigt ventet en time, indtil det magiske øjeblik klokken 14, hvor benzinprisen dykkede fra 10 kroner og 45 øre til 7,99.

- Jeg måtte sjattanke lidt i går, så jeg havde brændstof nok til at køre på tanken, fortalte den lykkelige bilist, der fik fyldt tanken på den ubemandede tankstation, der i dagens anledning ved indtaget af gammeldags tankpassere fra DCC Energi, som står bag Shell stationerne i Danmark.

Forud for eventen havde selskabet været i kontakt med politiet, der forbød enhver form for indkørsel fra Køgevej for ikke at sætte prop i hjemrejsetrafikken. Dermed må bilister kun køre ind på tanken fra Fensmarkvej - og der holdt de så i lange køer for at få del i de dyrebare dråber til billige penge.

Under en tilsvarende event på Karrebækvej i januar 2019 viste det sig, at mange bilister havde medbragt store reservedunke. Det havde selskabet taget højde for denne gang med forbud mod påfyldning af dunke, mobile tanke og andre beholdere.

- Vi har endda været ude for, at bilister har medbragt en olietank til påfyldning. Derfor bliver vi nødt til at pointere at genåbningsfesten kun er til brug for biler, forklarede tankpasserne.

Genåbningsfesten varer frem til klokken 17 - så hvis du er hurtigt og du gider at holde i kø, kan du nå det endnu.