Du er sød ved din skraldemand

Kommunens appel om at passe på skraldemændenes helbred ser ud til at være forstået. Skraldeselskabet Remondis meddeler, at borgerne holder sig på pænt afstand, når de møder skraldemanden. De har også lyttet til rådet om at slå grundig knude på skraldeposerne, så virus ikke kan overføres til skraldemændene.