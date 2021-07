Gustav Fleiner er kvik i bemærkningen og han benytter lejligheden til at reklamere lidt for kulturlivet, der foregår på et lidt højere plan i byen. Foto: Jan Jensen

Dryp fra Dråben med hotdogs og vandede vittigheder til godtfolket

Alba er en jagthund, men den er mere til hotdogs end fasaner. Det afslører Jens Hansen, som er nabo til Dråben. - Jeg bor lige ved siden af, og tænk sig at få sdan en ny forhave, siger hundemanden, inden han kort efter giver efter for Albas våde hundeøjne. Hun får en bid - fortjent for at tigge pænt. Foto: Jan Jensen

Gustav Fleiner synes, de er nemesis, at kalde pladsen for Dråben, men heldigvis er der kun støvregn i luften, da borgmesteren går på talertrappen. Security-Laila er klar ved afspærringen til den fine nye kulturtrappe. Den fører lige op til det verdensberømte egnsteater, hvorfra det umage par er hentet.

En plads til alle

- Snart kender vi alle fornemmelsen af at mødes her. Dråben kan bruges til at drikke en kop kaffe og se lidt på bylivet. Man kan også få en musikoplevelse eller underholdes med gadeteater. Her vil ingen oplevelser ligne hinanden som to dråber vand. Den kan bruges på uendelig mange måder. Her bliver plads til alle, siger Carsten Rasmussen.