Druk kostede Kim familien: Nu har han lagt sprutten på hylden

Næstved - 28. september 2020 kl. 04:43 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

En flaske vin om dagen. Det var, hvad Kim Christensen som minimum indtog af alkohol. Og selvom han ikke selv mente, at det var særlig meget, så havde det uoverskuelige konsekvenser for hans liv på den lange bane.

- Jeg indså desværre mit alkoholproblem alt for sent, og det har betydet, at jeg har betalt en meget høj pris for mit misbrug, siger han.

Der skulle en skilsmisse, en ødelagt familie og flere nærdødsoplevelser til, før Kim Christensen indså, at hans alkoholforbrug var et regulært misbrug.

- Dengang virkede en flaske vin jo ikke som meget, siger han.

Men når han ser tilbage på, hvilken virkning de røde dråber havde på ham og hans familie, kommer der en følelse af skam op i ham.

- Jeg var en fraværende far, og en kedelig samtalepartner overfor min kone, siger han.

Men i foråret og over sommeren skete der noget. Efter 20 år med rødvin som sin trofaste ven, besluttede han sig for at vælge livet frem for alkoholen.

- Jeg vil gerne kunne gå til koncerter, til foredrag og måske få en kæreste, men det er ikke muligt, når jeg har alkohol i blodet, så jeg har valgt alkoholen helt fra, siger han.

Han opsøgte Næstved Kommunes alkoholkonsulenter, som har ydet gratis støtte til ham, så han indtil videre har holdt sit løfte til sig selv.

- Det tilbud, som Næstved Kommune har stillet til rådighed, har overgået alle mine forventninger, og jeg er meget taknemlig for at leve i et samfund, hvor man kan få stillet sådan et kvalitetstilbud gratis til rådighed, siger han.

Hans bedste råd til andre, der ikke har et sundt forhold til alkohol, er at søge hjælp.

